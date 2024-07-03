Κασσελάκης από Economist: Η Ευρώπη να δείξει την ίδια αλληλεγγύη στην Κύπρο

Το γεγονός πως η Ευρώπη οφείλει να δείξει την ίδια αλληλεγγύη που ορθώς δείχνει στην Ουκρανία και στην Κύπρο τόνισε μιλώντας στο 28th Annual Economist Goverment Raound Table ο Στέφανος Κασσελάκης.

Όπως ανέφερε «στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας απέναντι στη ρωσική εισβολή».

«Μη ξεχνάτε ότι εισβολή σε χώρα της Ευρώπης δεν έχουμε μόνο στην Ουκρανία, αλλά και στην Κύπρο, πριν 50 χρόνια.

Και η Ευρώπη οφείλει να δείξει και απέναντι στην Κύπρο την ίδια αλληλεγγύη που ορθώς δείχνει στην Ουκρανία», πρόσθεσε αναφέροντας ακόμη πως «την ίδια στιγμή, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε το κράτος της Παλαιστίνης τώρα».

«Τι περιμένουμε;», διερωτήθηκε.

"Περήφανος που ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ διατήρησε την δεύτερη θέση στις ευρωεκλογές", δήλωσε ο πρόεδρος του κόμματος Στέφανος Κασσελάκης μιλώντας στο 28th Annual Economist Government Roundtable.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών είπε: "Πέρα από την Ακροδεξιά θεωρώ ότι ουδείς μπορεί να υποστηρίξει ότι κέρδισε, όλα τα συστημικά κόμματα δέχθηκαν πλήγματα. Δεδομένων των συνθηκών που είχε να αντιμετωπίσει ο ΣΥΡΙΖΑ τους τελευταίους εννέα μήνες, είμαι περήφανος που βγήκαμε δεύτεροι με ισχυρή παρουσία και με μείωση της απόστασης από την ΝΔ. Η κυβέρνηση σήμερα δεν είναι εκτός ελέγχου και κριτικής και δεν έχει την αλαζονεία του 41%. Το 28% της ΝΔ δεν προέκυψε εν κενώ. Ο πρωθυπουργός χθες στο συνέδριό σας παραδέχθηκε ότι είχαν μείωση του ποσοστού τους, λόγω του κόστους διαβίωσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανέδειξε το θέμα της ακρίβειας και κατέθεσε πρόταση. Μετά τις εκλογές η κυβέρνηση υλοποίησε μία από τις δικές μας προτάσεις για την φορολόγηση των υπερκερδών στα διυλιστήρια. Το ίδιο έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ για τα θέματα περιβάλλοντος ενώ έκανε μεγάλη εκστρατεία για την υγεία".

Στο σημείο αυτό υπογράμμισε ότι "για εμάς η καθολική υγεία είναι δικαίωμα. Αν γεννηθείς Έλληνας πολίτης πρέπει να έχεις δωρεάν υπηρεσίες υγείας. Αυτό όμως προϋποθέτει γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό που να αμείβονται. Το εισόδημα που έχουν σήμερα είναι απαράδεκτο, δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους".

Γενικεύοντας ο κ. Κασσελάκης υποστήριξε ότι "το 20% του πληθυσμού της χώρας τα πηγαίνει καλά, βελτιώνει την διαβίωσή του και είναι αισιόδοξο. Όμως ένα 80%, σύμφωνα με την εμπειρία μου, είναι είτε στάσιμο είτε είναι σε κατάσταση πανικού". Ακολούθως έθεσε το ερώτημα "γιατί η χώρα που είναι από το 1981 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είδε τόσες χώρες να την προσπερνούν και να είναι στις χειρότερες θέσεις σε μία σειρά δείκτες;", για να σημειώσει ότι "η απάντηση είναι η πολιτική ηγεσία. Υπάρχει μία πραγματική ανάγκη. Οι παλιές γενιές πρέπει να αφήσουν την δική μου γενιά να φτιάξει τα πράγματα".

Σε ερώτηση για το τι αποκόμισε τους εννέα μήνες που είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε: "Έχω μάθει ότι το πιο σημαντικό για έναν ηγέτη είναι να ακούς τους ανθρώπους, ακούγοντας μαθαίνεις και έχεις πυξίδα για το τι πρέπει να πετύχεις. Πρέπει να είσαι αληθινός. Προσπάθησα να μιλήσω στους ανθρώπους, να ξεπεράσω τα στερεότυπα, να ενώσω το κόμμα. Δυστυχώς δεν έχουν όλοι τα ίδια συναισθήματα και δεν λειτουργούν όλοι με καλή πίστη. Από εκεί και πέρα δεν είμαι ανόητος".

Ξεκαθάρισε πάντως ότι "δεν θα χρειάζεται να παίρνω κανενός την άδεια για να κάνω αυτά που πρέπει για τους απλούς ανθρώπους. Θα είμαστε ανεξάρτητοι. Θέλουμε να είμαστε συγκεκριμένοι, θέλουμε μία οικονομία όπου οι αγορές θα λειτουργούν με ρύθμιση, θα υπάρχουν κοινωνικά αγαθά και μία κυβέρνηση που να μπορεί να παρέμβει όπως στο στεγαστικό και στην υγεία".

Για την εξωτερική πολιτική είπε: " Έχω δηλώσει ότι είμαστε υπέρ του ΝΑΤΟ ως αμυντική συμμαχία". Ανέφερε ότι "στηρίζω την Ουκρανία", αλλά διευκρίνησε ότι "δεν θέλουμε η χώρα να συρθεί σε περιπέτειες, δεν είναι σωστό να παράσχουμε οπλισμό στη Ουκρανία όταν έχουμε δικές μας προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε".

Για την ανασυγκρότηση της Κεντροαριστεράς και τις συγκλίσεις κομμάτων ανέφερε: "Τα κόμματα δεν είναι επιχειρήσεις για να έχουμε συγχωνεύσεις και εξαγορές. Το ΠΑΣΟΚ έχει μια μακρά ιστορία, από το 1980 με τον Ανδρέα Παπανδρέου που έφερε ανατροπές, αλλά είναι και το ένα από τα δύο κόμματα που προκάλεσαν την έξοδο της γενιάς μου από την χώρα και μας άφησαν με χρέος. Στο θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών το 35% απείχε, άρα για ποιο ΠΑΣΟΚ μιλάμε; Μπορούμε στο κοινοβούλιο να δουλέψουμε μαζί σε προτάσεις πολιτικής, όπως για την υγεία για την στέγαση. Είναι προοδευτικό το ΠΑΣΟΚ; Για τον ΣΥΡΙΖΑ μπορώ να πω ότι είναι προοδευτικό κόμμα".

Στο θέμα των συγκλίσεων είπε ότι "είμαι ανοικτός προσωπικά, άλλα πρέπει να γίνουν από κάτω προς τα πάνω. Δεν με νοιάζει ούτε το πρεστίζ ούτε η δύναμη, αν θέλει το ΠΑΣΟΚ να συντονίσει τις ενέργειες του μαζί μας είμαι εδώ για να συζητήσουμε".

Ακολούθως διευκρίνισε: "Η βάση του κόμματος, χιλιάδες μέλη και ψηφοφόροι, θέλουν έναν ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ και όχι να λιώσει σε κάποιο αμάλγαμα ή να υπάρξει συμβιβασμός. Ένας ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να είναι επικεφαλής μιας Προοδευτικής Συμμαχίας. Ανεξάρτητος, ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ, δίχως συμβιβασμούς. Ο πρωθυπουργός είπε ότι θα γίνουν εκλογές το 2027, τον πιστεύω, άρα έχουμε χρόνο για να διαμορφώσουμε τις προτάσεις για την βελτίωση της ζωής των πολιτών".

Σε ερώτηση ποιο θέμα αξιολογεί ως πιο σημαντικό, απάντησε ότι "η πρώτη πρόταση νόμου που θα διαμορφώσει ο ΣΥΡΙΖΑ θα αφορά τη φορολογία" και εξήγησε: "Είναι σημαντικό να έχουμε προοδευτικό σύστημα, να καταργηθεί η προκαταβολή φόρου. Επίσης να είναι ένα σταθερό φορολογικό σύστημα για δέκα χρόνια σύστημα. Η χώρα έχει πολύ υψηλό επίπεδο έμμεσων φόρων, είναι ένας τρόπος να κάνεις πιο φτωχούς τους αδύναμους".

Σε ερώτηση για το πώς σχολιάζει τις εξελίξεις στις ΗΠΑ ενόψει των εκλογών απάντησε ότι "αγαπώ τον Τζο Μπάιντεν, πέτυχε μία ισορροπία στην οικονομική πολιτική. Όμως δεν θα είναι εύκολο να επανεκλεγεί από όσα είδαμε και στο ντιμπέιτ. Η ηλικία είναι ένα ζήτημα. Δεν πρέπει να υπάρχει ένα ανώτατο όριο για να γίνεις πρόεδρος; Θα διευκόλυνε αν οι δημοκρατικοί πήγαιναν με πρόεδρο που μπορεί να καλύψει τις ανησυχίες που υπάρχουν".

Σημείωσε ακόμη ότι "δεν μετανιώνω που γύρισα στην Ελλάδα. Είναι τιμή μου που είμαι επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Προσπαθώ κάθε μέρα να γίνω πιο Έλληνας σε σχέση με αυτά που περιμένει η χώρα από εμένα. Πρέπει να αφομοιώσω τα ζητήματα. Από την άλλη απεχθάνομαι την ηττοπάθεια στη χώρα, την άποψη ότι έτσι είναι τα πράγματα και δεν μπορούν να αλλάξουν. Είμαι περήφανος που πήραμε ξανά την ψήφο των νέων. Σέβομαι τους συντηρητικούς ανθρώπους, θέλω να χτίσω γέφυρες".

Για τις ευρωεκλογές ανέφερε: "Είναι λυπηρή στιγμή να βλέπεις την Ακροδεξιά να σαρώνει στην Ευρώπη. Όμως δεν μας προκάλεσε έκπληξη, είχαμε παρόμοια ποσοστά και πριν από πέντε χρόνια. Αυτή την φορά το κίνητρο για την ψήφο των πολιτών δεν ήταν τόσο τα κοινωνικά ζητήματα, αλλά τα αμιγώς τα οικονομικά. Υπάρχει μία γραφειοκρατία στην Βρυξέλλες, επίσης οι πολίτες την θεωρούν ως ένα κέντρο για λόμπινγκ, δεν νιώθουν ότι μπορούν να συμμετέχουν στις αποφάσεις. Αυτό υποστήριξε και η Ακροδεξιά. Η ΕΕ αποτέλεσε το πιο επιτυχημένο πολιτικό παράδειγμα στην ιστορία αλλά βασίστηκε στην αλληλεγγύη. Τώρα υπάρχει κρίση σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας. Στα ταξίδια που έκανα στις Βρυξέλλες μου μετέφεραν ότι το 70% των ευρωβουλευτών ασχολούνταν περισσότερο με την συνταξιοδότηση τους παρά με ευρωπαϊκές πολιτικές. Η Αριστερά, οι προοδευτικές δυνάμεις, πρέπει να εμπνεύσουν τους πολίτες, να πείσουν ότι υπάρχει ένα διαφορετικό μοντέλο που δεν βασίζεται στην ιδιωτικοποίηση των πάντων. Χρειάζονται πολιτικές για την μεταφορά πόρων από τον Βορρά όπως και για την κλιματική αλλαγή. 'Ασκησα κριτική στην ελληνική κυβέρνηση γιατί δεν διερεύνησε το ναυάγιο στην Πύλο. Και αυτός είναι και ο ρόλος της Ευρώπης, να οδηγεί τις κυβερνήσεις να λογοδοτούν".

