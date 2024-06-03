Την άποψη ότι η κυβέρνηση «ενέπαιξε» τους ελεύθερους επαγγελματίες εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, κατά την παρέμβασή του στη συνέντευξη Τύπου της Συντονιστικής Επιτροπής Ελευθέρων Επαγγελματιών-Επιστημόνων-Επαγγελματοβιοτεχνών-Εμπόρων σχετικά με τη δικαστική προσφυγή για τον νέο φορολογικό νόμο.

Όπως είπε, «προεκλογικά, ο κ. Μητσοτάκης έλεγε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αυξήσει τη φορολογία» και «μετεκλογικά» ήρθε το νέο φορολογικό για τους αυτοαπασχολούμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τις ατομικές επιχειρήσεις «χωρίς ουσιαστική διαβούλευση με τους φορείς».

Ο κ. Κασσελάκης, αναφέρθηκε στην έκθεση Πισσαρίδη αλλά και στο πρόγραμμα της ΝΔ, σημειώνοντας πως τότε δεν έγραφαν «ότι θα σας χτυπούσαν κάτω μέχρι τέλους».

«Αυτό είναι η απόδειξη της πολιτικής εξαπάτησης», τόνισε, προσθέτοντας πως το θέμα της κυβέρνησης δεν είναι «δημοσιονομικό» αλλά έχει στόχο «να σώσει το σχέδιο Πισσαρίδη», το οποίο θεωρεί τους αυτοαπασχολούμενους «παθογένεια, ρίζα της κακοδαιμονίας της χαμηλής παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας».

«Το βασικό τους επιχείρημα είναι ότι το 71% των αυτοαπασχολούμενων δηλώνει εισόδημα κάτω από τους μισθωτούς. Την ίδια ώρα, όμως, το 65% των επιχειρήσεων δηλώνουν ζημιές ή μηδενικά κέρδη. Εκεί, όμως, δεν προβλέπεται οριζόντια φορολόγηση», πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, επισημαίνοντας ότι «με απίστευτη επιθετικότητα εναντίον των αυτοαπασχολούμενων επιχειρούν να θεμελιώσουν το επιχείρημα ότι είστε όλοι συλλήβδην φοροφυγάδες».

Επιχειρηματολόγησε υπέρ της άποψης ότι με αυτόν τον νόμο «η φοροδιαφυγή θα αυξηθεί», γιατί «οι έχοντες χαμηλά εισοδήματα θα αναγκαστούν να ανέβουν μέχρι τα τεκμήρια και οι έχοντες υψηλά εισοδήματα θα κατεβούν στα τεκμήρια και θα τελειώνουν».

«Σε αυτόν τον αγώνα είμαστε στο πλάι σας», συμπλήρωσε, ενώ χαρακτήρισε τον νόμο εκτός από «αντισυνταγματικό» και «αναχρονιστικό», «τόσο σε σχέση με το ισχύον εθνικό φορολογικό σύστημα όσο και με τις κατευθυντήριες αρχές όλων των διεθνών οργανισμών, που λένε ότι η φορολόγηση θα πρέπει να βασίζεται στα πραγματικά εισοδήματα και όχι σε τεκμαρτά εισοδήματα που στερούνται επιστημονικής τεκμηρίωσης».

Ο κ. Κασσελάκης αναφέρθηκε και στη σύνδεση της φορολογίας και, συγκεκριμένα, των τεκμήριων με τον μισθό του εργαζόμενων, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι να τους «μετατρέψουν σε μοχλούς συμπίεσης των μισθών».

«Η στρατηγική της κυβέρνησης είναι καταστροφική για την ελληνική οικονομία. Χρειάζεται μία άλλη πορεία, η οποία να εκκινεί από μία δίκαιη ρύθμιση του χρέους με κρίσιμο, σημαντικό ρόλο της Αναπτυξιακής Τράπεζας, με ένα σταθερό φορολογικό σύστημα το οποίο θα έχει προοδευτικό φορολογικό συντελεστή και για τις επιχειρήσεις», σημείωσε. Επίσης, αναφέρθηκε στις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για «δίκαιη φορολόγηση», που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μειώσεις στους συντελεστές για εισοδήματα ως 100.000 ευρώ και αυξήσεις για εισοδήματα άνω των 200.000 ευρώ, μειώσεις εισφορών για εργοδότη και εργαζομένο εντός της πρώτης τριετίας, κατάργηση της προκαταβολής φόρου και μείωση του συντελεστή φόρου ενοικίου.

«Το νέο φορολογικό για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοπασχολούμενους και ατομικές επιχειρήσεις αποτελεί το μεγάλο χτύπημα της ΝΔ στη μεσαία τάξης», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «επιχειρεί να πάει στις εκλογές με σβηστά τα φώτα στις υποχρεώσεις των φυσικών και νομικών προσώπων».

