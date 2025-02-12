Παραιτήθηκε από τη θέση του, αφού του ζητήθηκε από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ο υποδιοικητής της Υπηρεσίας Ασύλου, Ιωάννης Σφυράκης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση: «Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ανακοινώνει ότι την Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2025, ζητήθηκε η παραίτηση από τον Υποδιοικητή της υπηρεσίας ασύλου κ. Ιωάννη Σφυράκη. Η παραίτηση υποβλήθηκε και έγινε αποδεκτή από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης».

Η θέση του Υποδιοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου θα καλυφθεί το προσεχές διάστημα, «σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες», όπως αναφέρει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

