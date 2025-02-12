Συνεργασία με εταιρεία λόμπι στην Ουάσινγκτον αποφάσισε η Αθήνα

Η Ελλάδα αποφάσισε να συνάψει συνεργασία με μια από τις πιο γνωστές εταιρείες λόμπι στην Ουάσινγκτον για τη διευκόλυνση την προώθηση των συμφερόντων και των προτεραιοτήτων της, ανταποκρινόμενη στα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η προεδρία Τραμπ για την εξωτερική πολιτική.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής, η στρατηγική αυτή κίνηση κρίθηκε απολύτως απαραίτητη στο πλαίσιο της συστηματικής προσπάθειας ενίσχυσης της θέσης και του ρόλου της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή σε μια συγκυρία πολύπλοκων γεωστρατηγικών προκλήσεων και ανακατατάξεων.

Ο όμιλος BGR, τον οποίο επέλεξε η Αθήνα, είναι ένας από τους πλέον ισχυρούς και αξιόπιστους παίκτες της K street (ο δρόμος στην Ουάσινγκτον όπου πολλοί λομπίστες διατηρούν τα γραφεία τους), διατηρεί στενές σχέσεις με το ρεπουμπλικανικό κατεστημένο και έχει να επιδείξει σημαντικές επιτυχίες και αποτελέσματα για τις ξένες κυβερνήσεις με τις οποίες συνεργάζεται εδώ και δεκαετίες.

Με άμεση πρόσβαση στον Λευκό Οίκο και παραδοσιακά στενούς δεσμούς με το Κογκρέσο -από όπου προέρχονται πολλά από τα στελέχη του δικτύου του- ο BGR έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια σε σημαντικό παράγοντα παρασκηνιακού επηρεασμού των εξελίξεων στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Πηγή: skai.gr

