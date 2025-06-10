Για «πολιτική απάτη» και «αίσχος» έκανε λόγο ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σχολιάζοντας την πρόταση κατηγορίας που υπέγραψαν Πλεύση Ελευθερίας, Νίκη, Κίνημα Δημοκρατίας και Ελληνική Λύση σχετικά με την τραγωδία των Τεμπών. Αφορμή αποτέλεσαν οι αναρτήσεις του Νίκου Πλακιά, ο οποίος επέκρινε έντονα την πρόταση της Μαρίας Καρυστιανού, αποκαλύπτοντας – όπως είπε ο υπουργός – τις αντιφάσεις και τα κενά του εγγράφου.

«Ένα χρόνο έλεγαν για ξυλόλιο και λαθρεμπόριο και τελικά δεν συμπεριλήφθηκε καν στο κατηγορητήριο», δήλωσε χαρακτηριστικά στο Action24 ο κ. Γεωργιάδης. «Αυτή ήταν η βασική κατηγορία που έβγαζαν από το μυαλό τους, την οποία επικαλούνταν για να ρίξουν την κυβέρνηση. Τώρα αποδεικνύεται ότι δεν υπήρχε τίποτα. Ο Πλακιάς τούς έκανε ρεζίλι και τους ξεμπρόστιασε».

Παράλληλα, ο υπουργός καταφέρθηκε και κατά της κατηγορίας περί εσχάτης προδοσίας, σημειώνοντας ότι τέτοιοι όροι συντηρούν διχαστικό κλίμα. «Σε μια χώρα που έχει πληρώσει με αίμα τον εθνικό διχασμό, κάποιοι επιλέγουν να κατηγορούν τον πρωθυπουργό με όρους "προδοσίας". Μιλάμε για συνεργασία ψευτοαριστεράς και ακροδεξιάς».

Σχολίασε επίσης τη σύνθεση της νομικής ομάδας πίσω από την πρόταση κατηγορίας, λέγοντας ότι το κείμενο φέρει τη νομική υπογραφή της κ. Γρατσία, πρώην – έστω και για 24 ώρες – βουλευτού της Νίκης. «Το κατηγορητήριο που παρουσιάζεται ως "αριστερό" το έχει συντάξει πρώην βουλευτής ακροδεξιού κόμματος. Για τέτοια υποκρισία μιλάμε».

Μάλιστα, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στη δική του στάση στο παρελθόν, όταν επί Συμφωνίας των Πρεσπών είχε δεχθεί πίεση να αποκαλέσει «προδότη» τον τότε πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. «Δεν το έκανα, γιατί πίστευα ότι τέτοιες βαριές κουβέντες δεν χωρούν στην πολιτική και μόνο κακό κάνουν στον τόπο».

Πρόβλημα Φάμελλου ο Τσίπρας - Ελπίζω να μην κάνει κόμμα ο Σαμαράς

Ερωτηθείς για τα σενάρια δημιουργίας νέων κομμάτων από τους Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά, ο υπουργός επεσήμανε το εξής:

«Ως προς τον κ. Τσίπρα, αυτό είναι βασικά πρόβλημα του κ. Φάμελλου. Ο κ. Φάμελλος είναι σε πολύ δύσκολη θέση αυτήν τη στιγμή, διότι ηγείται ενός κόμματος που έχει πάρα πολύ χαμηλά ποσοστά δημοκοπικά, άρα αυτό είναι λογικό να φέρνει μαι εσωτερική αμφισβήτηση. Είχε ούτως ή άλλως ισχυρή εσωκομματική αντιπολίτευση από την πλευρά Πολάκη που είχε πει αν θυμάστε εκείνο το βράδυ ότι είναι ιδιοκτήτης του μισού κόμματος. Άρα η κινητικότητα του πρώην πρωθυπουργού στον χώρο αυτόν προφανώς αυτόν που αποσταθεροποιεί περισσότερο είναι τον νυν πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Θα μου πείτε, δεν έχει το ίδιο πρόβλημα ο Μητσοτάκης με τον Σαμαρά; Όχι, γιατί ο Μητσοτάκης δεν ηγείται ενός κόμματος που πάει άσχημα δημοσκοπικά. Ηγείται ενός κόμματος που είναι κυβέρνηση και πάει πολύ καλά δημοκοπικά. Το αν θα κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς, δεν το γνωρίζω. Ελπίζω να μην κάνει».

Πηγή: skai.gr

