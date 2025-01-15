Για τα πρόσωπα που ακούγονται λίγες μόλις ώρες πριν την ανακοίνωση της απόφασης του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και την απαραίτητη συναίνεση για την Προεδρία της Δημοκρατίας, μίλησε στον ΣΚΑΪ και στο «Σήμερα» ο υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης.

Ερωτηθείς για τα ονόματα των Κωνσταντίνου Τασούλα και Ευάγγελου Βενιζέλου, που είναι τα επικρατέστερα, ο υπουργός σχολίασε χαρακτηριστικά «δεν έχω την παραμικρή ιδέα», ενώ ως προς τη συναίνεση σημείωσε:

«Αυτό που επιτάσσει το Σύνταγμα ο πρωθυπουργός θα το κάνει. Ο νομοθέτης μιλάει για συνθετική πρόταση, με 200 ψήφους εί δυνατόν. Σου λέει να κάνετε μια προσπάθεια να βρείτε μια προσωπικότητα η οποία να έχει έχει κάποιες προϋποθέσεις που θα μπορεί να εξασφαλίσει μεγάλη πλειοψηφία. Αρχίζει πάντα μια συζήτηση που λέει ότι αν είναι Δεξιά στην κυβέρνηση, η υποψηφιότητα πρέπει να είναι από την άλλη παράταξη, και το ανάποδο. Αυτό όμως δεν προκύπτει από τα συμφραζόμενα του Συντάγματος. Αυτό που προκύπτει είναι να είναι πράγματι μια προσωπικότητα με την οποία να μπορούν να συγκλίνουν οι πολιτικές δυνάμεις, κάνοντας την υπέρβαση για να συναντηθούν σε αυτό».

Διευκρίνισε, μάλιστα, ότι η κυβέρνηση αναζητά προσωπικότητα συνθετική. «Τέτοιες προσωπικότητες υπάρχουν και στην Κεντροαριστερά και στην Κεντροδεξιά. Εμείς αυτό αναζητούμε, συνθετική προσωπικότητα και η πρόταση του πρωθυπουργού θα είναι 100% τέτοια», όπως είπε, απαντώντας στο ΠΑΣΟΚ πως αν δεν ψηφίσει υποψηφιότητα που δεν ανήκει στην Κεντροαριστερά, τότε «στην πραγματικότητα μάς λέει "βάλτε έναν δικό μου", αλλιώς δεν ψηφίζουμε».

«Αξιοτάτη η κ. Σακελλαροπούλου - Ό,τι πιο απαράδεκτο και απρεπές να μας ζητούν αιτιολογία αν δεν την προτείνουμε»

Σε ερώτηση για το αν τα κριτήρια επιλογής έχουν αλλάξει σε σχέση με το 2020 με την υποψηφιότητα της Κατερίνας Σακελλαροπούλου, την οποία χαρακτήρισε «αξιοτάτη», ο κ. Βορίδης επεσήμανε πως «βάζουμε προϋποθέσεις που δεν υπάρχουν, μη παραταξιακό. Μη παραταξιακό σημαίνει και μη πολιτικό; Κακώς το λέει το ΠΑΣΟΚ αυτό, γιατί διαβάζει λάθος τα του Συντάγματος».

«Το τι επιλέγει κάθε φορά ο πρωθυπουργός έχει να κάνει με το πώς καταλαβαίνει τις προτεραιότητες εκείνη τη χρονική στιγμή. Εκείνο που έχει σημασία και ακούγεται είναι ότι πρέπει να υπάρξει αιτιολογία σε περίπτωση μη εκ νέου προτάσεως στην κ. Σακελλαροπούλου. Είναι το πιο απαράδεκτο και απρεπές πράγμα που έχω ακούσει. Ποτέ μα ποτέ στις επιλογές που κάνουμε δεν διαλαμβάνουμε αρνητική αιτιολογία. Αιτιολογούμε πάντοτε το τι επιλέγουμε, όχι το τι δεν επιλέγουμε. Ποτέ μα ποτέ στις δημόσιες επιλογές μας δεν κάνουμε αρνητική παράθεση. Δεν λέμε γιατί δεν επιλέγουμε, λέμε γιατί επιλέγουμε. Με την ίδια λογική, και ο ΣΥΡΙΖΑ που προτείνει τη Λούκα Κατσέλη ».

Πηγή: skai.gr

