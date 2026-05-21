«Το πραγματικό σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η διαχρονική επιδοματοφαγία, δηλαδή η εκμετάλλευση των αδυναμιών του συστήματος από επιτήδειους εις βάρος των πραγματικών αγροτών και κτηνοτρόφων», δήλωσε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιος Λιβανός, κατά τη συζήτηση στην ολομέλεια της πρότασης συγκρότησης προανακριτικής επιτροπής.

Όπως υπογράμμισε, κατά τη διάρκεια της θητείας του στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ακολουθήθηκε σαφής πολιτική κατεύθυνση: περισσότεροι έλεγχοι, ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, διαφάνεια, διασταυρώσεις και προσπάθεια θεσμικής θωράκισης του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Πάνω από 70 εκατομμύρια ευρώ επιστράφηκαν από επιτήδειους που είχαν λάβει ενισχύσεις που δεν δικαιούνταν. Αυτό είναι το πραγματικό μέτρο της θητείας μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην υπουργός σημείωσε ότι η πρόταση της αντιπολίτευσης επιχειρεί να του αποδώσει διαχειριστική ευθύνη για ατομικές πληρωμές παραγωγών, ενώ ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έχει πολιτική εποπτεία και όχι αρμοδιότητα έγκρισης μεμονωμένων πληρωμών ή διαχείρισης επιμέρους φακέλων.

Αναφερόμενος στις περιπτώσεις των τηλεφωνικών επισυνδέσεων, ο κ. Λιβανός υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει δική του συνομιλία, υπόδειξη ή γνώση για τις συγκεκριμένες επικοινωνίες.

Είπε επίσης ότι δεν υπήρξε καμία παρανομία ή παρατυπία από τους συνεργάτες του γραφείου του, αφού οι συγκεκριμένες υποθέσεις αφορούν πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους, με πραγματική παραγωγή, πραγματικά χωράφια και ζώα, καθώς και προσπάθειες επίλυσης διοικητικών, τυπικών ή γραφειοκρατικών ζητημάτων μέσα στο πλαίσιο της νομιμότητας. Σε όλες τις περιπτώσεις η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν καταγράφει την παραμικρή ζημία, σημείωσε ο πρώην υπουργός

«Ο πολίτης έχει δικαίωμα να ζητά απάντηση από το κράτος. Ο πραγματικός παραγωγός έχει δικαίωμα να ζητά δίκαιη εξέταση. Η σαφής γραμμή είναι μία: θεσμική βοήθεια μέσα στους κανόνες, ποτέ εξαίρεση από τους κανόνες», τόνισε.

Ο κ. Λιβανός υπογράμμισε ότι η Βουλή οφείλει να εστιάσει στην ουσία της υπόθεσης, δηλαδή ποιοι εκμεταλλεύτηκαν το σύστημα, ποιοι πήραν χρήματα που δεν δικαιούνταν, ποια κενά αξιοποιήθηκαν και πώς θα προστατευθούν στο μέλλον οι πραγματικοί παραγωγοί.

«Θα ήταν θεσμικό και νομικό λάθος η αποδοχή των προτάσεων για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής. Δεν αποφεύγω τον έλεγχο. Το αντίθετο! Οφείλουμε, επιτέλους, να διαχωρίσουμε τη θεσμική διαβίβαση μιας υπόθεσης από την πολιτική εργαλειοποίησή της. Φοβάμαι, ότι οι προτάσεις κατηγορίας που κατέθηκαν εις βάρος μου, στο πλαίσιο μίας ιδιότυπης αντιπολιτευτικής πλειοδοσίας, έχουν απωλέσει την στοιχειώδη αντικειμενικότητα και ευθυκρισία που θα τους επέβαλλε η άσκηση δικαιοδοτικών, εν προκειμένω, και όχι πολιτικών καθηκόντων. Εάν αυτό δεν είχε συμβεί, είμαι βέβαιος ότι θα διέκριναν τα απολύτως, κατά τη γνώμη μου τα προφανή», είπε ο κ. Λιβανός και σε αυτά τα προφανή συμπεριέλαβε ότι «δεν υπάρχει νομική βάση για την πρόταση σε βάρος του», ότι «δεν υπάρχει η παραμικρή υπόνοια οικονομικής βλάβης» και ότι οι αναφερόμενες περιπτώσεις «αφορούν σε πραγματικούς αγρότες/κτηνοτρόφους, με πραγματικούς αγρούς και ζώα. Αφορούν σε ειλικρινείς προσπάθειες επίλυσης τυπικών και γραφειοκρατικών κωλυμάτων ή/και προδήλων σφαλμάτων, πάντοτε στο πλαίσιο της νομιμότητας».

«Η πολιτική ζωή του τόπου θα κερδίσει όταν επικεντρώνεται στα μείζονα. Στην εξυγίανση των θεσμών. Στη στήριξη των έντιμων παραγωγών. Στην προστασία των ευρωπαϊκών πόρων. Στη διαφάνεια. Στη λογοδοσία. Στην εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος», σημείωσε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

«Μαζί με τους συνεργάτες μου, παλέψαμε να αντιμετωπίσουμε την χρόνια παθογένεια στον ΟΠΕΚΕΠΕ, επιδιώκοντας να προστατέψουμε τόσο τους έντιμους παραγωγούς όσο και το κοινοτικό ταμείο. Δέχθηκα απειλές τότε -εναντίον εμού και της οικογένειάς μου. Είδα το πρόσωπό μου σε αφίσες επικήρυξης και σε κηδειόχαρτα. Αντιμετώπισα επιθέσεις από όλες τις πολιτικές παρατάξεις. Γιατί τα υπέστην όλα αυτά; Ακριβώς γιατί συγκρούστηκα με τις συμμορίες, τις μαφίες και τις πραγματικές εγκληματικές οργανώσεις, που εσείς σήμερα, κ.κ. συνάδελφοι, με εγκαλείτε ότι είμαι μέρος τους. Σας φαίνεται λογικό αυτό;», είπε ο πρώην υπουργός, απευθυνόμενος στα βουλευτικά έδρανα.

Αναφερόμενος στη θητεία του, ο κ. Λιβανός είπε ότι:

- Εισήγαγε αντικίνητρα και ποινές για παραβατικές ενέργειες, αυξάνοντας ταυτόχρονα την ένταση και την αποτελεσματικότητα των ελέγχων.

- Ξεκίνησε τη μεταφορά των δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ στο gov.gr, για λόγους διαφάνειας, πολιτική που συνέχισε και ο διάδοχός του Γιώργος Γεωργαντάς.

- Εισηγήθηκε στην ΕΕ την απόσχιση του ΟΠΕΚΕΠΕ από το ΥπΑΑΤ και την μετεξέλιξή του σε Ανεξάρτητη Αρχή.

- Συνέχισε την πολιτική ολοκλήρωσης σύνταξης βοσκοτοπικών χαρτών που είχε ορθώς εκκινήσει ο προκάτοχος του Μάκης Βορίδης.

- Επιχείρησε να θέσει αξιοκρατικούς κανόνες πρόσληψης τεχνικών συμβούλων.

«Ίσως να όφειλα να έχω κάνει ακόμα περισσότερα προς αυτή την κατεύθυνση, στους μόλις 13 μήνες, που διετέλεσα υπουργός. Αυτό όμως που ειλικρινά με θλίβει είναι ότι κάποιοι βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου υπογράψατε αυτό το κατηγορητήριο εναντίον μου. Μετατρέψατε άκριτα μια διαβίβαση σε πολιτική δίωξη. Δεν με κλονίζει η αδικία. Με θλίβει, όμως πολύ, η σκευωρία, η αλλοίωση της αλήθειας και ο αποπροσανατολισμός του πολιτικού μας συστήματος από τα μείζονα στα ελάσσονα, στα ασήμαντα και κυρίως στα ανυπόστατα», είπε ο Σπήλιος Λιβανός και κάλεσε τους βουλευτές να απορρίψουν τις δύο προτάσεις σε βάρος του, το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά να αποσύρουν το κατηγορητήριο και να αναγνωρίσουν ότι ήταν μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πηγή: skai.gr

