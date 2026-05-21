ΟΠΕΚΕΠΕ: Ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελέων 50 πρόσωπα - Αύριο δίνουν εξηγήσεις οι βουλευτές

Το κατώφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας από σήμερα, Πέμπτη περίπου 50 πρόσωπα, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, μεταξύ των 50 υπόπτων βρίσκονται μη πολιτικά πρόσωπα, όπως ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς, αλλά και οι 11 «γαλάζιοι» βουλευτές των οποίων τα ονόματα περιλαμβάνονται στη σχετική δικογραφία.

Οι περισσότεροι από τους ελεγχόμενους αναμένεται να ζητήσουν προθεσμίες προκειμένου να συντάξουν τις έγγραφες εξηγήσεις τους. Κάποιοι αναμένεται να περάσουν αυτοπροσώπως το εισαγγελικό κατώφλι της Λουκάρεως, ενώ άλλοι θα εκπροσωπηθούν από τους συνηγόρους τους, όχι μόνο για την λήψη προθεσμίας, αλλά ακόμη και για την παροχή εξηγήσεων που εκ του νόμου δύνανται να δώσουν μέσω γραπτού υπομνήματος.

Σήμερα έχουν κληθεί για εξηγήσεις τα μη πολιτικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται υπάλληλοι και στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ο τότε Γενικός Διευθυντής του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Γενικός Διευθυντής Άμεσων Ενισχύσεων, η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας, ο Προϊστάμενος Περιφερειακής Δ/νσης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, αλλά και ελεγκτές του Οργανισμού. Βέβαια, ανάμεσα στους υπόπτους βρίσκονται αγρότες και ιδιώτες, που εμφανίζονται να ζητούσαν «παρεμβάσεις» για την εξασφάλιση των επίμαχων επιδοτήσεων, αλλά και ιδιοκτήτες ΚΥΔ.

Αύριο στους Εισαγγελείς οι 11 γαλάζιοι βουλευτές

Ακολούθως, το πρωί της Παρασκευής έχουν κληθεί ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων, Πόπης Παπανδρέου και Διονύση Μουζάκη, που χειρίζονται την συγκεκριμένη δικογραφία, οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, έπειτα από την άρση της ασυλίας τους που ψήφισε η Βουλή. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι 9 εξ αυτών (Κώστας Τσιάρας, Νότης Μηταράκης, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Μάξιμος Σενετάκης, Θεόφιλος Λεονταρίδης, Κώστας Σκρέκας, Βασίλης Βασιλειάδης, Χρήστος Μπουκώρος κα Γιάννης Κεφαλογιάννης, ελέγχονται για πλημμεληματικού χαρακτήρα πράξεις, ενώ οι υπόλοιποι δύο (Αικατερίνη Παπακώστα και Κώστας Καραμανλής) για κακουργηματικές πράξεις.

Τα αδικήματα που αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση τα πολιτικά πρόσωπα αφορούν τις πράξεις της ηθικής αυτουργίας σε απιστία σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος, της ηθικής αυτουργίας σε απάτη με υπολογιστή και της ηθικής αυτουργίας σε ψευδή βεβαίωση.

Δεν αποκλείεται μάλιστα, κάποιοι εξ αυτών να μην ζητήσουν προθεσμία και να υποβάλλουν τις εξηγήσεις τους αυθημερόν, αφού έχουν ήδη έχουν λάβει γνώση της σχηματισθείσας δικογραφίας σε βάρος τους, από τη στιγμή που διαβιβάστηκε στη Βουλή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.