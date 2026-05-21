Συμμετοχή αρχηγού ΓΕΕΘΑ στις συνόδους των Στρατιωτικών Επιτροπών NATO - ΕΕ

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), στρατηγός Δημήτριος Χούπης, συμμετείχε στις 19 και 20 Μαΐου, αντίστοιχα, στις συνόδους σε επίπεδο Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων των Στρατιωτικών Επιτροπών του NATO (Military Committee Conference in Chiefs of Defence Session - MCCS) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Union Military Committee - EUMC), οι οποίες διεξήχθησαν στις Βρυξέλλες.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το ΓΕΕΘΑ, στις 19 Μαΐου έλαβε χώρα στο Αρχηγείο της Συμμαχίας στις Βρυξέλλες η MCCS.

Κατά την διεξαγωγή της συνόδου συζητήθηκαν:

- Θέματα Αποτροπής και Άμυνας (Alliance's deterrence and defence).

- Οι τρέχουσες αποστολές και δράσεις.

- Προτεραιότητες και αντικειμενικοί σκοποί της Συμμαχίας.

- Θέματα Αμυντικής Σχεδίασης του ΝΑΤΟ (NATO Defence Planning Process).

- Η εξέλιξη των επιχειρήσεων στην Ουκρανία και θέματα υποστήριξης.

- Συνεργασία NATO και ΕΕ (NATO - EU cooperation).

Στις 20 Μαΐου έλαβε χώρα στο Συμβούλιο της ΕΕ η EUMC.

Κατά τη διάρκεια της συνόδου συζητήθηκαν:

- Η τρέχουσα κατάσταση σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.

- Θέματα ευρωπαϊκής στρατηγικής ασφάλειας.

- Η ενίσχυση της αμυντικής ετοιμότητας της ΕΕ.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στις συνόδους, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ είχε επαφές με ομολόγους του. Επίσης, συναντήθηκε με τη μόνιμη αντιπρόσωπο της Ελλάδας στο NATO, Βασιλική Γούναρη, τους στρατιωτικούς αντιπροσώπους της Ελλάδας στη Στρατιωτική Επιτροπή του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, αντιναύαρχο Λουκά Τσαρμακλή ΠΝ και αντιπτέραρχο (Ι) Κωνσταντίνο Ζολώτα, αντίστοιχα, καθώς και το προσωπικό των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετεί στις εν λόγω στρατιωτικές αντιπροσωπείες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

