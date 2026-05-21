Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συνάντηση Γεραπετρίτη με τον Ελβετό ομόλογό του, αύριο Παρασκευή

Η συνάντηση θα γίνει στις 12:00 μ.μ., ενώ θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών - Στις 2:00 θα πραγματοποιηθούν κοινές δηλώσεις

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Γεραπετρίτης Γιώργος

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα συναντηθεί αύριο, Παρασκευή 22 Μαΐου και ώρα 12:00 μ.μ., με τον αντιπρόεδρο και υπουργό Εξωτερικών της Ελβετικής Ομοσπονδίας Ινιάτσιο Κασίς (Ignazio Cassis), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Μετά τις διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών, θα ακολουθήσουν, στις 2:00 μ.μ., δηλώσεις των δύο υπουργών προς τον Τύπο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γιώργος Γεραπετρίτης Υπουργείο Εξωτερικών
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark