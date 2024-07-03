«Εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουμε αποδείξει με πράξεις και όχι με λόγια ότι όταν τίθενται ζητήματα ατομικής συμπεριφοράς δεν κάνουμε εκπτώσεις και προχωράμε σε αποφάσεις όπως η σημερινή. Η στάση μας αυτή είναι αυτονόητη απέναντι, όχι μόνο στους ψηφοφόρους μας, αλλά στο σύνολο των Ελλήνων πολιτών» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου της ΝΔ.

Επισημαίνει ότι είναι εξοργιστικό, και ταυτόχρονα βαθιά υποκριτικό, να εγκαλεί τη ΝΔ ο ΣΥΡΙΖΑ. «Το κόμμα που διαχρονικά "καμαρώνει" για τον "αψύ Κρητικό" των αλλεπάλληλων απειλών, των προγραφών και τραμπουκισμών, και τον οποίο ποτέ δεν τόλμησε να διαγράψει οριστικά.

Το κόμμα που όχι μόνο δεν απομάκρυνε, αλλά αντιθέτως τοποθέτησε στην πρώτη γραμμή, πρώην υπουργό ο οποίος έχει καταδικασθεί αμετάκλητα από τη δικαιοσύνη για βαρύτατα αδικήματα» αναφέρει.

Τέλος, η ΝΔ υπογραμμίζει ότι «εάν η λέξη "κωλοτούμπα" έκανε γνωστό τον ΣΥΡΙΖΑ σε όλη την Ευρώπη, η έννοια "καρέκλα με κάθε τρόπο" είναι αυτή που τους χαρακτήριζε και εξακολουθεί να τους διακρίνει μέχρι σήμερα».

Καλεί δε τον ΣΥΡΙΖΑ αντί να «κουνάει το δάχτυλο» στη Νέα Δημοκρατία, να κάνει την αυτοκριτική του για θέματα ηθικής και πολιτικής συμπεριφοράς, και να δώσει απαντήσεις για τα στελέχη του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

