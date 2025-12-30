Ο Κύπριος Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, μιλώντας στο κυπριακό δίκτυο Σίγμα διέψευσε εκ νέου σενάρια που κυκλοφόρησαν περί δημιουργίας κοινής ταξιαρχίας μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ. «Το έχω διαψεύσει κατ’ επανάληψη. Δεν υπήρξε τέτοιο θέμα, ούτε κατατέθηκε ποτέ στο τραπέζι», είπε. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι με τις δύο χώρες –όπως και με άλλα κράτη– η Κύπρος πραγματοποιεί διαχρονικά κοινές στρατιωτικές ασκήσεις και εκπαιδεύσεις, στο πλαίσιο των σύγχρονων αμυντικών συνεργασιών με συμμαχικές ή φιλικές χώρες.

Μνημόνια για ασκήσεις του 2026

Όπως αποκάλυψε, τις τελευταίες ημέρες υπεγράφησαν μνημόνια συνεργασίας με Ισραήλ και Ελλάδα για τον προγραμματισμό των κοινών στρατιωτικών δραστηριοτήτων και ασκήσεων το 2026, διαδικασία που –όπως είπε– είναι απαραίτητη, καθώς «οι ασκήσεις απαιτούν οργάνωση, υλικά και χρήματα». Ανέφερε επίσης ότι παρόμοια μνημόνια υπογράφονται και με χώρες όπως η Αίγυπτος, καθώς και με ευρωπαϊκούς και διεθνείς εταίρους, μέσω διμερών, τριμερών ή τετραμερών συνεργασιών, πάντα με στόχο τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην «ευαίσθητη και γεωπολιτικά φορτισμένη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου».

Η Κύπρος ως πυλώνας ασφάλειας

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι, αν και η Κύπρος αποτελεί «ένα μικρό δημοκρατικό κράτος», τα τελευταία χρόνια κατάφερε να αποτυπώσει ρόλο περιφερειακού πυλώνα ασφάλειας μεγαλύτερο από τον όγκο και το μέγεθός της, μέσω συντονισμού και συνεργασιών με χώρες της περιοχής. Παραδέχθηκε ότι οι χρονικές συμπτώσεις –όπως η τριμερής, οι διμερείς συναντήσεις που προηγήθηκαν με τον Ισραηλινό ομόλογό του και η δημοσιοποίηση των συμφωνιών του 2026– μπορεί να δημιουργούν συνειρμούς, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι «τα αυθαίρετα συμπεράσματα που εξάγονται, είναι εκτός πραγματικότητας».

Σημειώνεται ότι η συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ έχει προκαλέσει υστερικό κλίμα στην Τουρκία.

