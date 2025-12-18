Υστερικό κλίμα επικρατεί στην Τουρκία στη σκιά της συνάντησης του αρχηγού της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας με τους ομολόγους του της Ελλάδας και της Κύπρου, αλλά και της τοποθέτησης πυραυλικών συστημάτων Spike NLOS στα νησιά του Αιγαίου. Πρόκειται για όπλα με επιχειρησιακή εμβέλεια που ξεπερνά τα 40 χιλιόμετρα για τις εποχούμενες εκδόσεις και τα 80 χιλιόμετρα για την αεροεκτοξευόμενη. Μπορούν, δηλαδή, να προσβάλλουν με ακρίβεια στόχους πέρα από τον ορατό ορίζοντα.

Τα τελευταία νέα μεταφέρει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης.

«Το Ισραήλ ετοιμάζεται να πολεμήσει με την Τουρκία;»

«Ο αρχηγός της Αεροπορίας του Ισραήλ πραγματοποίησε έκτακτη και στρατηγικής σημασίας συνάντηση με ανώτερους αξιωματούχους από την Ελλάδα και Ελληνοκύπριους. Υπήρξαν δημοσιεύματα στο Ισραήλ που έγραφαν ''μήπως ετοιμαζόμαστε σε πόλεμο με την Τουρκία''. Αυτό θα συζητήσουμε μήπως πράγματι το Ισραήλ ετοιμάζεται να πολεμήσει με την Τουρκία» ανέφερε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια του CNN Turk.

«Η Ελλάδα και το Ισραήλ συντονίζονται στρατιωτικά και διπλωματικά απέναντι στις κινήσεις της Τουρκίας στην περιοχή. Στόχος τους να ανοίξουν το δρόμο της Κύπρου προς την Ευρώπη και να δημιουργήσουν μια συμμαχία απέναντι στην Τουρκία» απάντησε ο δημοσιογράφος Τζεβάτ Γκιόκ.

«Ισραηλινοί πύραυλοι στα νησιά με στόχο την Τουρκία»

«Η Ελλάδα πάλι υποστηρίζεται από κάποιους και εξοπλίζεται εναντίον της Τουρκίας. Πρώτα ξεκίνησε εντός των συνόρων της στον Έβρο, αργότερα ξεκίνησε περίεργη εξοπλιστική δράση στην Κύπρο. Αργότερα σύμφωνα και με τις συμφωνίες της φιλικής χώρας τους το Ισραήλ, άρχισε να παραλαμβάνει και να τοποθετεί ισραηλινά όπλα κυρίως τους πυραύλους Spike στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου» δηλώνει από πλευράς του το τουρκικό δίκτυο A Haber για τους Spike NLOS.

«Η Ελλάδα τοποθέτησε ισραηλινά όπλα στα νησιά του Αιγαίου. Η Ελλάδα η οποία εξοπλίζεται εναντίον της Τουρκίας, για άλλη μια φορά παραβίασε το διεθνές δίκαιο. Η Ελλάδα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στον Έβρο τοποθέτησε τους πυραύλους Spike τους οποίους τους αγόρασε απο το Ισραήλ. Οι Έλληνες αξιωματούχοι ανακοίνωσαν πως τα συστήματα αυτά ενεργοποιήθηκαν και στον Έβρο αλλά και στα νησιά».

«Η συμμαχία της γενοκτονίας»

Για «συμμαχία της γενοκτονίας» κάνει λόγο στο πρωτοσέλιδο της Πέμπτης η εφημερίδα Aksam. «Ελλάδα – Ισραήλ και Ελληνοκύπριοι δημιουργούν κοινή δύναμη επέμβασης». «Ο φόβος του εισβολέα. Η συμμαχία των εχθρών στρατιωτικοποίησε τα νησιά του Αιγαίου και εισέβαλε στην Παλαιστίνη» γράφει η Turkiye. Παράλληλα, η Hurriyet αναφέρεται σε «σκανδαλώδεις δηλώσεις Δένδια». «Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών δήλωσε πως βασική απειλή είναι η Τουρκία (...) είπε ότι κλείνει όλο το Αιγαίο με πυραύλους» σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Πάντως, στις 20 Ιανουαρίου, θα πραγματοποιηθούν οι συζητήσεις για τον Πολιτικό Διάλογο στην Αθήνα, και μια ημέρα αργότερα, στις 21 Ιανουαρίου, θα ακολουθήσει η συζήτηση για τη Θετική Ατζέντα. Κατόπιν αυτών, άνευ απροόπτου, στο πρώτο τρίμηνο του 2026 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί την Τουρκία.

Ο κ. Μητσοτάκης θα έχει επαφές με την ισραηλινή και την παλαιστινιακή ηγεσία και τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου.

Ο κ. Μητσοτάκης θα ταξιδέψει στα Ιεροσόλυμα και θα συναντηθεί με τον Ισραηλινό ομόλογό του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Στη συνέχεια θα επισκεφθεί τη Ραμάλα, όπου θα συναντηθεί με τον επικεφαλής της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.

