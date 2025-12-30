Εκλογική ετοιμότητα στο ΠΑΣΟΚ

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Η περίοδος των γιορτών είναι μια ευκαιρία για τους βουλευτές και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ να έρθουν κοντά με τον κόσμο της Περιφέρειας, με τις ζυμώσεις να είναι συνεχείς. Το κίνημα έχει τεθεί εξάλλου σε εκλογική ετοιμότητα από τον Νίκο Ανδρουλάκη, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η Επιτροπή Ψηφοδελτίων με επικεφαλής τον Πέτρο Λάμπρου κινεί τις διαδικασίες για την επιλογή των υποψηφίων που θα δώσουν την μάχη για τον σταυρό στις επόμενες εθνικές εκλογές. Μπορεί η εκτίμηση του Προέδρου του κόμματος να είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εξαντλήσει το «πολιτικό καύσιμο» που του δίνει το ταμείο ανάκαμψης και ότι οι κάλπες θα στηθούν το 2027, ωστόσο η εντολή που έχει δώσει στον κομματικό μηχανισμό, είναι το ΠΑΣΟΚ να είναι έτοιμο για να δώσει την μάχη ανά πάσα στιγμή.

Μια σκέψη που έχει πέσει στο τραπέζι, είναι το επόμενο διάστημα να αναρτηθεί στο διαδίκτυο ψηφιακή πλατφόρμα στην οποία θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αίτηση με τα βιογραφικά τους, ώστε να εξεταστεί η περίπτωση υποψηφιότητας τους με το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

Στο πλευρό των αγροτών η πράσινη παράταξη

Η αξιωματική αντιπολίτευση στέκεται σταθερά στο πλευρό των αγροτών και στηρίζει τα δίκαια αιτήματα τους όπως αναφέρουν στελέχη της πράσινης παράταξης, που κατηγορούν την Κυβέρνηση ως «ηθικό αυτουργό» των μπλόκων.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά της κυβέρνησης για τη διαχείριση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη στάση της απέναντι στη διαφάνεια. Χαρακτήρισε «γκεμπελισμό» τη διαστρέβλωση των δηλώσεών του - οπως είπε- από την κα Σδούκου, η οποία επιχείρησε να συνδέσει το αίτημα για «ασφαλές περιβάλλον διαλόγου» με την άρνηση ελέγχων, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

«Το ετήσιο κονδύλι της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής ανέρχεται σε 1,882 δισεκατομμύρια ευρώ. Φέτος, έχουν πληρωθεί μόλις 729 εκατομμύρια…Εδώ έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει κανένα δισταγμό να κάνει το μαύρο-άσπρο. Είναι η κυβέρνηση που σαν "βαμπίρ" έπεσε πάνω στις επιδοτήσεις για να τις μοιράσει στους "ημετέρους" και εγκαλεί την αντιπολίτευση, που της έλεγε 5 χρόνια να κάνει ελέγχους», σημείωσε μεταξύ άλλων ο Κώστας Τσουκαλάς.

Από το ΠΑΣΟΚ σχολιάζουν ότι έχει γκρεμιστεί η εμπιστοσύνη του αγροτικού κόσμου με τόσα ψέματα, ενώ σημειώνουν ότι η Κυβέρνηση έχει ενοχληθεί από την πρωτοφανή στήριξη της ελληνικής κοινωνίας στα αιτήματα των αγροτών και προσπαθεί να τους διασπάσει. Από την πράσινη παράταξη τονίζουν ότι η Κυβέρνηση θα πρέπει να στηρίξει τον πρωτογενή τομέα γιατί έως τώρα έχει αφήσει τους αγρότες με τις υποσχέσεις ότι θα λύσει τα προβλήματα τους.

Επίθεση και για την δήλωση Κακλαμάνη για την μετάδοση της Εξεταστικής

Ενόχληση προκάλεσε στο κόμμα της Αξιωματικής αντιπολίτευσης η αναφορά του Προέδρου της Βουλής στις μεταδόσεις της Εξεταστικής Επιτροπής και στο ενδεχόμενο σε επόμενο στάδιο να απαγορευτεί η μετάδοση από το κανάλι της Βουλής.

Ο κ. Κακλαμάνης προσπαθεί να κάνει διαχείριση πολιτικού κόστους για λογαριασμό του κ. Μητσοτάκη σχολίαζαν πράσινα στελέχη που τονίζουν ότι «Δεν θα πέσει μαύρο στη διαφάνεια».

«Τι θέλει να κρύψει η κυβέρνηση; Τι φοβάται; Είναι προφανές πως ο κ. Κακλαμάνης προσπαθεί να κάνει διαχείριση πολιτικού κόστους για λογαριασμό του κ. Μητσοτάκη. Δεν θα πέσει μαύρο στη διαφάνεια, που ζητούν οι πολίτες», σημείωσε σε ανακοίνωση του ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.

