Την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου, στις 12, το μεσημέρι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η συνάντηση, σύμφωνα με ανακοίνωση από το ΠΑΣΟΚ, θα γίνει στο γραφείο του πρωθυπουργού στη Βουλή.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το ραντεβού έκλεισε μετά από επικοινωνία των γραφείων των κ.κ. Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη.

Τη συνάντηση ουσιαστικά είχε προαναγγείλει χθες ο πρωθυπουργός μιλώντας στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου: «Αναμένω σύντομα τη θεσμική μας συνάντηση με τον κ. Ανδρουλάκη, ο οποίος τώρα και ως αρχηγός της αντιπολίτευσης είναι πολιτειακός παράγων.

Κυρίως όμως θα περιμένω από εκείνον και το κόμμα του μια πιο υπεύθυνη στάση με βάση τον νέο τους ρόλο. Επιμένω σε αυτό διότι, δυστυχώς, οι τελευταίες θέσεις του θύμισαν πολύ ΣΥΡΙΖΑ. Με μία πολύ μεγάλη δημαγωγική ευκολία ζητάει να μειωθεί ο ΦΠΑ, παραδείγματος χάρη, κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες, κάτι το οποίο θα στοίχιζε από μόνο του 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Και βέβαια, να θυμίσω ότι και οι παροχές που υποσχέθηκε πηγαίνουν πέρα και πάνω από το ευρωπαϊκό όριο δαπανών, κάτι το οποίο θα έθετε αυτόματα -το τονίζω, αυτόματα- τη χώρα σε διαδικασία επιτήρησης».

Πηγή: skai.gr

