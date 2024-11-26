Τις συστάσεις τους για τη μετάβαση της Ελλάδας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, με στρατηγική που θα προσδώσει στη χώρα μας ουσιαστικά συγκριτικά πλεονεκτήματα και θα την καταστήσει πρωτοπόρο σε επιλεγμένα πεδία εφαρμογής της νέας τεχνολογίας, παρουσίασαν το απόγευμα της Δευτέρας στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη τα μέλη της Συμβουλευτικης Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου για την ΤΝ.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εξετάστηκαν ορισμένοι από τους κεντρικούς στόχους που προτάσσει η στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη, όπως η βελτίωση της αποδοτικότητας του δημόσιου τομέα, η αναβάθμιση της δημόσιας παιδείας και υγείας ώστε να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε μαθητή ή ασθενή, η ανάπτυξη νέων εργαλείων πολιτικής προστασίας εναντίον των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, η προστασία της δημοκρατίας και του δημόσιου διαλόγου από την παραπληροφόρηση και η ενίσχυση της εθνικής άμυνας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στον στόχο της περαιτέρω αύξησης της ελκυστικότητας της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού για υψηλή τεχνολογία, ενώ σημειώθηκε ότι στον συγκεκριμένο χώρο μία χώρα μπορεί να επωφεληθεί από την καλλιέργεια μίας θετικής δυναμικής, όπου η επιτυχία των πρώτων επενδυτών λειτουργεί ως «φάρος» για την έλευση κι άλλων εταιρειών στη συνέχεια.

Για την εξυπηρέτηση των στόχων αυτών η Επιτροπή συνέστησε 6 εμβληματικά έργα, με πρώτα την καθιέρωση της Ελλάδας ως χώρας πρότυπο στη συλλογή και διακυβέρνηση των δεδομένων, τα οποία είναι απαραίτητη βάση για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και την ίδρυση ενός κέντρου αριστείας για την ΤΝ, το οποίο θα αποτελεί ερευνητικό και εκπαιδευτικό ίδρυμα παγκόσμιας εμβέλειας.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο αφενός θα τεθεί ένα πρωτοποριακό ρυθμιστικό - λειτουργικό πλαίσιο και αφετέρου θα συγκροτηθεί ένας πυρήνας διεπιστημονικής καινοτόμας έρευνας, προωθώντας την ανάπτυξη της ΤΝ και ταυτόχρονα τονώνοντας το επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό περιβάλλον στην Ελλάδα.

Στα εμβληματικά έργα περιλαμβάνονται, ακόμα, η ανάπτυξη μιας κεντρικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας ΤΝ η οποία θα υποστηρίζει τη διδασκαλία, τη μάθηση και τη διαδικτυακή συνεργασία· η ενθάρρυνση της ανάπτυξης οικοσυστημάτων ΤΝ γύρω από δεδομένα, υπολογιστικούς πόρους και ευκαιρίες για επενδύσεις και εκπαίδευση, όπως για παράδειγμα η συμμετοχή της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό για τη δημιουργία AI Factory· η δημιουργία ενός χώρου δεδομένων για την ελληνική γλώσσα, που θα προωθήσει την αξιοποίηση ελληνικών κειμένων και έργων πολιτισμού από τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται σήμερα από την ΤΝ, κάτι που θα συμβάλλει τόσο στην ακριβέστερη ενσωμάτωση αυτών των πληροφοριών στην εκπαίδευση της ΤΝ όσο και στη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας· και η εγκαθίδρυση ενός παγκόσμιου forum για την ηθική της ΤΝ και ενός παγκόσμιου παρατηρητηρίου για την ΤΝ στη δημοκρατική διαδικασία.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης υπογραμμίστηκε πως η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να τεθεί στην υπηρεσία των πολιτών και της ευημερίας τους, ενώ παράλληλα τονίστηκε η σημασία της σωστής επικοινωνίας του μετασχηματισμού που θα επιφέρει η ΤΝ, ώστε η κοινωνία να κάνει κτήμα της τη νέα τεχνολογία.

Στο πλαίσιο αυτό, πέραν των ευκαιριών και των προκλήσεων που παρουσιάζονται, έγινε επίσης χαρτογράφηση κινδύνων, με τον Πρωθυπουργό να σημειώνει την ανάγκη έξυπνης ρύθμισης για την προστασία παιδιών και εφήβων από την έκθεση στις εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι πλέον έχει ιδιαίτερη σημασία η οργάνωση της δουλειάς που πρέπει να γίνει, κυρίως η ανάπτυξη απτού σχεδιασμού για την υλοποίηση της στρατηγικής, η προτεραιοποίηση των προτάσεών της Επιτροπής αλλά και ο συνδυασμός τους με συναφείς δράσεις που ήδη είναι σε εξέλιξη, όπως προγράμματα εκπαίδευσης.

Μιλώντας για την ψηφιακή μετάβαση της Ελλάδας με την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, ο Ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού της Κυβέρνησης Γιάννης Μαστρογεωργίου φιλοξενήθηκε την Τρίτη στον ραδιοθάλαμο του ΣΚΑΪ και στον Παύλο Τσίμα, αναφέροντας ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει πόλος έλξης τεχνολογικών επενδύσεων, ενώ ήδη όλοι κολοσοί τύπου Meta, Microsoft και Meta ήδη έχουν data centers στη χώρα.

«Στο θέμα της Τεχνητής Νοημοσύνης ο βασικότερος παράγοντας είναι το ανθρώπινο ταλέντο. Όσο κι αν μας φαίνεται αυτό λίγο παράξενο, όσο κι αν έχουμε συνυφασμένη την τεχνητή νοημοσύνη με ρομπότ, ως κάτι άυλο και μη υπαρκτό, το ανθρώπινο στοιχείο αποτελεί τη λύδεια λίθο για την εξέλιξη αυτής. Γιατί; Γιατί ο άνθρωπος είναι αυτός που θα φτιάξει τον αλγόριθμο και θα ορίσει το πλάισιο, μέσα στο οποίο αυτή η συγκλονιστική τεχνολογία και επιστήμη θα εξελιχθεί. Και η Ελλάδα έχει τη μεγάλη ευλογία να έχει αστείρευτο υψηλής ποιότητας ανθρώπινο ταλέντο στην τεχνητή νοημοσύνη».

Κυρ. Μητσοτάκης: Κείμενο - σημείο αναφοράς για την Ελλάδα

«Έχω γίνει σε ένα βαθμό κοινωνός του περιεχομένου, αλλά όχι στην πλήρη ανάπτυξή του, οπότε θέλω καταρχάς, πριν δώσω τον λόγο στον Κωστή και σε όλους τους εξαιρετικούς συμμετέχοντες σε αυτή την ωραία συνάντηση, να σας ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά για την πολύ σημαντική δουλειά την οποία έχετε κάνει», δήλωσε κατά την έναρξη της σύσκεψης ο πρωθυπουργός.

«Όσο έχω μπορέσει να διατρέξω το προσχέδιο, είναι πραγματικά ένα κείμενο - σημείο αναφοράς και είναι ο ορισμός του πώς φανταζόμουν την εθνική στρατηγική για την πατρίδα μας. Και βέβαια, νομίζω ότι αυτό το οποίο θα μας απασχολήσει από δω και στο εξής είναι το σχέδιο υλοποίησης για τα επόμενα βήματα, διότι θέτετε πολύ συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους, άρα το πώς θα εφαρμόσουμε τη στρατηγική και ποιος θα είναι ο ιδιοκτήτης των επιμέρους projects και πώς θα μπορούμε να παρακολουθούμε την υλοποίησή της, νομίζω ότι είναι το επόμενο θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει. Αλλά σήμερα ας πάμε ένα βήμα πίσω και να δούμε κατ’ αρχάς τι είναι αυτά τα οποία μας προτείνετε και τι θέλετε να συζητήσουμε σήμερα», προσέθεσε στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κ. Δασκαλάκης: Υπαρξιακής σημασίας να γίνει αυτός ο μετασχηματισμός με επιτυχία

«Νομίζω σήμερα είναι μια μέρα πιο -ας το πούμε- πανηγυρική, δεν κάνουμε δουλειά, ωστόσο έχει προηγηθεί πολύ σκληρή δουλειά της Επιτροπής τον τελευταίο χρόνο και έπεται, όπως είπατε, κ. Πρόεδρε, ακόμα πιο σκληρή δουλειά για την υλοποίηση αυτών των προτάσεων. Γιατί, ενώ προσπαθήσαμε οι προτάσεις να είναι ρεαλιστικές και να έχουν σημαντική πιθανότητα για μεγάλο αντίκτυπο στη χώρα, παρόλα αυτά η υλοποίηση είναι ένα μεγάλο στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε. Επομένως, σημειολογικά σημαντική είναι η σημερινή ημέρα που παραδίδουμε το έργο μας», σημείωσε από την πλευρά του, στην αρχική τοποθέτησή του, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Καθηγητής Κωνσταντίνος Δασκαλάκης.

«Θέλω να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε την ευθύνη να αναλάβω αυτό το έργο, και να ευχαριστήσω από την πλευρά μου τα μέλη της Επιτροπής, καθώς και τον Γιάννη Μαστρογεωργίου και τον Κυριάκο Σαμπατακάκη για τον εξαιρετικό συντονισμό της Επιτροπής αυτής.

Όπως έλεγα πριν, ο σκοπός μας είναι να χαρτογραφήσουμε ευκαιρίες για την εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ελλάδα και για τον μετασχηματισμό της χώρας στην καινούργια εποχή. Θεωρώ, και τα μέλη της Επιτροπής θεωρούν, ότι είναι υπαρξιακής σημασίας να γίνει αυτός ο μετασχηματισμός με επιτυχία.

Ο μετασχηματισμός αυτός θεωρώ είναι μεγαλύτερη πρόκληση από τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας και νομίζω η διαφορά είναι παρόμοια με το ανθρώπινο ταλέντο και την υποδομή που χρειάζεται γι’ αυτόν το μετασχηματισμό. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, είναι πιο εύκολο να τον προμηθευτείς, να τον αγοράσεις από παρόχους με τη σωστή πολιτική βούληση για την εφαρμογή του στη χώρα. Η κυβέρνηση έχει δείξει μεγάλη ικανότητα σε αυτόν τον τομέα τα τελευταία χρόνια και εκεί πραγματικά είναι σημαντικός ο μετασχηματισμός που έχει ήδη γίνει.

Ωστόσο, θεωρώ ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι άλλη «πίστα». Και για να παίξουμε στην Α’ Εθνική σε αυτόν τον τομέα, χρειάζεται πολιτική βούληση και χρειάζεται και συνεργασία μεταξύ του κράτους, της ακαδημαϊκής κοινότητας και του ιδιωτικού τομέα.

Στο κείμενο της Επιτροπής έχουμε χαρτογραφήσει ευκαιρίες εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα και επίσης έχουμε και κάποια εμβληματικά προγράμματα τα οποία προτείνουμε στην εισαγωγή και τα οποία αναλύονται περισσότερο, από πολλές οπτικές γωνίες, στα κεφάλαια της Επιτροπής.

Θεωρούμε ότι τα εμβληματικά προγράμματα είναι εκ των ων ουκ άνευ για να παίξουμε στην Α’ Εθνική σε αυτόν τον τομέα. Κάποια από αυτά είναι πιο εύκολο να υλοποιηθούν, μάλιστα κάποια από αυτά ήδη είναι στην αρχή της υλοποίησής τους. Ωστόσο, άλλα είναι δυσκολότερα, όμως θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά να γίνουν. Περιγράφουμε, στον βαθμό που μπορούμε, σε ένα κείμενο 100 σελίδων, το τι προτείνουμε να κάνουμε και γιατί έχει μεγάλη σημασία να υιοθετηθούν αυτές οι προτάσεις», συνέχισε ο κ. Δασκαλάκης.

