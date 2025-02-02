ΠΑΣΟΚ: «Κρείττον του λαλείν το σιγάν, κ. Μαρινάκη»

«Κρείττον του λαλείν το σιγάν, κ. Μαρινάκη», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σε απάντησή του για δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη.

«Η καθυστερημένη ύπαρξη επίσημου κρατικού πορίσματος για το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό δυστύχημα της χώρας, φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή της κυβέρνησης σας», αναφέρει ειδικότερα.

«Να σας φρεσκάρουμε τη μνήμη εκ νέου», συνεχίζει απευθυνόμενο στον κυβερνητικό εκπρόσωπο: «Ο Κώστας Καραμανλής που με πολιτική σας απόφαση βάλατε στο απυρόβλητο, δεν είχε στελεχώσει τον καθ' ύλην αρμόδιο Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, που ο ίδιος ειχε νομοθετήσει στις 19 Ιανουαρίου 2023, με αποτέλεσμα όταν συνέβη η τραγωδία στα Τέμπη να είναι απλά μια ταμπέλα σε έναν τοίχο. Έχετε το θράσος να ζητάτε να σας δώσουμε συγχαρητήρια, που τον στελεχώσατε 6 μήνες μετά την τραγωδία και παραδίδει πόρισμα 2 χρόνια μετά την τραγωδία;».

Εν είδει υστερόγραφου στην ανακοίνωση, η Χαριλάου Τρικούπη ρωτά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο αν έχει να πει κάτι για την ουσία της ανακοίνωσης του ΠΑΣΟΚ «ή φοβάστε μη σας αδειάσει κι εσάς ο Πρωθυπουργός σε επόμενή του συνέντευξη;».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.