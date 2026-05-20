Κυβερνητικές πηγές: Σήμερα ο Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε «πράσινη Ζωή»

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους αντέδρασαν κυβερνητικές πηγές μετά τη δημοσιοποίηση διαλόγου από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, στον οποίο συμμετείχαν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμίρης.

Όπως αναφέρουν, πρόκειται για «κοπτοραπτική» αποσπάσματος από απόρρητη συνεδρίαση, το οποίο – σύμφωνα με τις ίδιες πηγές – εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε δημοσιογράφους, με αποτέλεσμα να εγείρονται, όπως υποστηρίζουν, και ζητήματα ποινικής διάστασης.

Οι κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι η συγκεκριμένη πρακτική είναι «εξοργιστική», καθώς αφορά τον εν ενεργεία διοικητή της ΕΥΠ, έναν έμπειρο διπλωμάτη που χειρίζεται κρίσιμα ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Παράλληλα, σχολιάζουν ότι ο κ. Ανδρουλάκης φέρεται να έχει προαναγγείλει νομικές ενέργειες κατά του διοικητή της ΕΥΠ, κάνοντας λόγο για πρωτοφανή εξέλιξη σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σε πιο αιχμηρό τόνο, οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ έχει υιοθετήσει πρακτικές έντονης πολιτικής σύγκρουσης, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «από πράσινος ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη Ζωή».

Αναλυτικά τι αναφέρουν:

Σήμερα το ΠΑΣΟΚ απέδειξε ότι υπάρχει όλο και πιο κάτω στον κατήφορό του, διαρρέοντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε δημοσιογράφους διάλογο - προϊόν κοπτοραπτικής από μία απόρρητη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων.

Πέραν την ποινικής διάστασης της ανωτέρω πράξης, είναι εξοργιστικό το γεγονός ότι ο φερόμενος διάλογος αφορά τον εν ενεργεία Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, έναν σοβαρό και έμπειρο διπλωμάτη, ο οποίος αυτή τη στιγμή χειρίζεται νευραλγικής φύσεως ζητήματα για την εθνική ασφάλεια.

Μάλιστα, ο κ. Ανδρουλάκης έφτασε στο σημείο να απειλεί τον Διοικητή της ΕΥΠ ότι θα στραφεί νομικά εναντίον του. Γεγονός, όπως λέει ο ίδιος, «πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά».

Είχαμε κατηγορήσει το ΠΑΣΟΚ ότι έχει μετατραπεί σε «πράσινο ΣΥΡΙΖΑ». Σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε «πράσινη Ζωή».

