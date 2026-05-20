Αυγερινός: Είπα στον εισαγγελέα να καλέσει τη Ζαχάροβα να καταθέσει για το αν είμαι η «χείρα» της

Τη μήνυση κατά του Νίκου Καραχάλιου σχολίασε σήμερα μέσω ανάρτησής του ο δημοσιογράφος που εκδήλωσε τη συστράτευσή του με το υπό ανακοίνωση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, Θανάσης Αυγερινός.

Ο κος Αυγερινός κατέθεσε, μαζί με τη Μαρία Καρυστιανού, μήνυση κατά του Νίκου Καραχάλιου για συκοφαντική δυσφήμιση και συγκεκριμένα μετά τα λεγόμενά του περί εντολής δοθείσας από τη Ρωσία, για τη δημιουργία πολιτικού σχηματισμού στη χώρα μας.

Ο δημοσιογράφος λέει πως ο ίδιος ζήτησε από τον αρμόδιο εισαγγελέα να καλέσει για κατάθεση στα ελληνικά δικαστήρια προκειμένου να διαφανεί κατά πόσο ο ίδιος ενεργεί υπό τος εντολές της Μαρίας Ζαχάροβα, όπως έχει αφήσει να εννοηθεί ο κ. Καραχάλιος.

«Θα έχει πολλή πλάκα αυτή η δίκη, αν φτάσουμε σε ακροαματική διαδικασία...», αναφέρει τέλος ο κ Αυγερινός.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θανάσου Αυγερινού

«Ζήτησα από τον αρμόδιο Εισαγγελέα να κλητεύσει, ως οφείλει, την επίσημη εκπρόσωπο του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών κα Μαρία Ζαχάροβα, για να καταθέσει στα ελληνικά δικαστήρια, ώστε να μας εξηγήσει τα αληθή γεγονότα σχετικά με το εάν και πώς ακριβώς θα μπορούσα να είμαι η "χείρα" της, κατά Καραχάλιο. Θα έχει πολλή πλάκα αυτή η δίκη, αν φτάσουμε σε ακροαματική διαδικασία...».

