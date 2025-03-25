Ακροδεξιά συνθήματα από άγημα του Πολεμικού Ναυτικού στην παρέλαση της Αθήνας καταγγέλλει με ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά, ζητώντας από την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία.

Η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς εκδόθηκε με αφορμή βίντεο που ανέβηκε στα social media και στο οποίο οι άνδρες του Πολεμικού Ναυτικού φέρονται να φωνάζουν ένα σύνθημα για την Κύπρο και την Τουρκία.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς:

«Τα ακροδεξιά συνθήματα που ακούστηκαν στην παρέλαση της Αθήνας από άγημα του Πολεμικού Ναυτικού γυρίζουν τη χώρα πολλά χρόνια πίσω. Έχουμε πληρώσει σκληρά τον κουφιοκεφαλο εθνικισμό των κάθε λογής πατριδοκάπηλων. Το 2025 οφείλουμε να είμαστε σοφότεροι.

Αναμένουμε την επίσημη θέση της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας και τη λήψη των προβλεπόμενων μέτρων σε βάρος των βαθμοφόρων που έδωσαν τις σχετικές εντολές κατά παράβαση των επισήμων θέσεων της χώρας μας».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΓΕΝ θα πραγματοποιήσει έρευνα μετά την καταγγελία της Νέας Αριστεράς, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί.

Ανακοίνωση και από τον ΣΥΡΙΖΑ

Όπως αποτυπώνεται σε βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο από τη στρατιωτική παρέλαση της Αθήνας για την 25η Μαρτίου σπουδαστές της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) φώναξαν υβριστικά συνθήματα για την Τουρκία αλλά και ανιστόρητα συνθήματα της χούντας για την Κύπρο.

Το απαράδεκτο περιστατικό θα πρέπει να διερευνηθεί και να δοθούν απαντήσεις.

Οι εθνικιστικές κορώνες και η έλλειψη πειθαρχίας μονό ισχύ δεν εγγυώνται. Το αφήγημα της ατζέντας 2030 αδυνατίζει από τις συνεχείς αποχωρήσεις από το Π.Ν και τις σοβαρές διοικητικές αρρυθμίες που έπρεπε να απασχολούν σοβαρά την ηγεσία του ΥΠΕΘΑ καθώς η εθνική άμυνα δεν θωρακίζεται μονο με μεγάλες δαπάνες.

Με μία κυβέρνηση που βρίσκεται σε αποδρομή και δεν μπορεί να ελέγξει ούτε τα στοιχειώδη, τίποτα πια δεν μας εκπλήσσει.

