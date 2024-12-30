Της Δώρας Αντωνίου

Υγεία, εργασία, παιδεία, οικονομία, ακρίβεια, δικαιοσύνη, κατοικία, ασφάλεια: μερικές από τις λέξεις που αναφέρονται σε μια εικόνα - συμπίλημα, με την οποία χθες ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θέλησε να καταδείξει τις προτεραιότητες της κυβέρνησης για το νέο έτος. Όλες αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών και τις αγωνίες τους, όπως αυτές αποτυπώνονται σταθερά σε όλες τις δημοσκοπήσεις του τελευταίου διαστήματος. «Προχωράμε στο νέο έτος με την ίδια δέσμευση: να δουλεύουμε με συνέπεια και αποτελεσματικότητα, ώστε αυτές οι λέξεις να γίνονται πράξεις που κάνουν τη ζωή όλων καλύτερη», ήταν το μήνυμα με το οποίο ο πρωθυπουργός συνόδευσε την εικόνα.

Είναι σαφές ότι οι επιδόσεις της κυβέρνησης στην αρένα της καθημερινότητας θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την προσπάθεια για ανάκτηση των απωλειών που κατέγραψε στις ευρωεκλογές και που επιβεβαιώνονται έκτοτε και στις δημοσκοπήσεις. Με βάση, λοιπόν, τις ανησυχίες των πολιτών και τα πεδία πάνω στα οποία εκδηλώνουν τη μεγαλύτερη δυσαρέσκεια, διαμορφώνονται οι κυβερνητικές προτεραιότητες. Είναι τα πεδία που αναφέρθηκαν και στην πρόσφατη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου και αναμένεται οι προτεραιότητες για καθένα από αυτά να αποσαφηνιστούν στην πρώτη συνεδρίαση του κυβερνητικού οργάνου για το νέο έτος, που είναι προγραμματισμένη στις 10 Ιανουαρίου.

Στο μέτωπο της Παιδείας δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς με την είσοδο της νέας χρονιάς ανοίγει η διαδικασία αιτήσεων για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων, μία μεταρρύθμιση στην οποία έχει επενδύσει πολύ η κυβέρνηση. Παράλληλα, στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων μπαίνουν η λειτουργία του ολοήμερου σχολείου και η δημιουργία φοιτητικών εστιών σε πανεπιστήμια, ώστε να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες για στέγαση των φοιτητών, ιδιαίτερα σε συνθήκες σημαντικής αύξησης του κόστους στέγασης.

Σημαντική τομή θεωρείται, επίσης, η υλοποίηση του προγράμματος για τη λειτουργία των 22 Πρότυπων Ωνάσειων Σχολείων.

Το στεγαστικό είναι, επίσης, ένα ζήτημα αιχμής και η κυβέρνηση επενδύει στην υλοποίηση του προγράμματος «Σπίτι μου 2», το οποίο θα ανοίξει για αιτήσεις στα μέσα του Ιανουαρίου, με περισσότερο διευρυμένα κριτήρια σε σχέση με την πρώτη φάση εφαρμογής του.

Στον ευαίσθητο τομέα της Υγείας, η καθολική εφαρμογή του προσωπικού γιατρού είναι ένα κεντρικό στοίχημα, ιδιαίτερα μετά τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν στην πρώτη φάση. Η ενίσχυση με προσωπικό του ΕΣΥ, ιδιαίτερα περιφερειακών και απομακρυσμένων μονάδων Υγείας παραμένει σημαντική πρόκληση, όπως και η επιτυχία του θεσμού των απογευματινών χειρουργείων, προκειμένου να αποσυμφορηθούν οι μεγάλες λίστες αναμονής στα δημόσια νοσοκομεία.

Ο τομέας της ασφάλειας παραμένει κομβικός, καθώς σε όλες τις μετρήσεις βρίσκεται ψηλά στις ανησυχίες των πολιτών και αναμένεται ενίσχυση των πολιτικών για την αντιμετώπιση του εγκλήματος, της παραβατικότητας και της βίας.

Η ενίσχυση των υποδομών και η βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου καταγράφονται σημαντικά προβλήματα, είναι επίσης ένας από τους κομβιοκούς τομείς για τη βελτίωση της καθημερινότητας.

Σήμερα ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση για την παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής Προστασίας των Ανηλίκων από τον Εθισμό στο Διαδίκτυο. Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στοχεύουν σε τρεις κατευθύνσεις: την ενίσχυση του γονεϊκού ελέγχου, την πιστοποίηση της ηλικίας των χρηστών και τον διάλογο με τις πλατφόρμες. Στο πλαίσιο αυτό πρόκειται να ενεργοποιηθεί η ιστοσελίδα parco.gov.gr, όπου θα μπορούν να βρουν οδηγίες και συμβουλές οι γονείς ενώ η εφαρμογή Kids Wallet, που θα τεθεί σε λειτουργία σε λίγο καιρό θα πιστοποιεί την πραγματική ηλικία του χρήστη.

