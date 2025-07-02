Ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου η συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση και αξιολόγηση των τελευταίων εξελίξεων στην περιοχή.

Σε ό,τι αφορά το Μεταναστευτικό, υπογραμμίστηκε η ανάγκη συνεργασίας των λιβυκών αρχών προκειμένου να μην παγιωθεί νέα μεταναστευτική οδός από την ανατολική Λιβύη προς την Κρήτη. Τονίστηκε ακόμη η ευρωπαϊκή διάσταση του ζητήματος ενόψει των επικείμενων επισκέψεων στη Λιβύη τόσο του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, όσο και του αρμοδίου Επιτρόπου της ΕΕ Magnus Brunner.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Σταύρου Ιωαννίδη, εξετάστηκαν και τα εξοπλιστικά προγράμματα που είχαν εγκριθεί από τη Βουλή στις 19 Ιουνίου. Πρόκειται για τον εκσυγχρονισμό μέσης ζωής των τεσσάρων φρεγατών MEKO, ένα που εκκρεμεί εδώ και 15 χρόνια, αλλά και η υποστήριξη των επιθετικών ελικοπτέρων NH90 Apache και ενός C130 της Πολεμικής Αεροπορίας που πρόκειται να σταλεί στην Πορτογαλία για συντήρηση.

Η εντεινόμενη κρίση στην περιοχή και οι διεθνείς αναταράξεις διαμορφώνουν ένα νέο περιβάλλον που επηρεάζει και την Ελλάδα, με την κυβέρνηση να παρακολουθεί στενά κάθε εξέλιξη.

Ήταν η τρίτη κατά σειρά συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ μέσα σε λιγότερες από τρεις εβδομάδες, καθώς είχαν προηγηθεί ανάλογες συνεδριάσεις στις 13 και 22 Ιουνίου.

