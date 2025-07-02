Επικοινωνία Γεραπετρίτη - Αραγτσί

Τηλεφωνική συνομιλία με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί είχε την Τετάρτη ο Γιώργος Γεραπετρίτης, με τους δύο υψηλόβαθμους αξιωματούχους να εστιάζουν στις πρόσφατες εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Ο Έλληνας Υπουργός υπογράμμισε ότι βιώσιμες λύσεις στις περιφερειακές προκλήσεις ασφάλειας μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω διπλωματίας και μιας συμφωνίας κατόπιν διαπραγμάτευσης. Τόνισε επίσης τη σημασία της πλήρους συμμόρφωσης με τη Συνθήκη Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων ως κρίσιμο βήμα για την πρόληψη της εξάπλωσης των πυρηνικών όπλων.

Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε επίσης ότι η θαλάσσια ασφάλεια θα πρέπει να διαφυλάσσεται για την παγκόσμια ειρήνη και ευημερία.

Τόνισε επίσης την ανάγκη διασφάλισης της ασφάλειας της ελληνικής κοινότητας και του προσωπικού της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Τεχεράνη, η οποία παραμένει σε λειτουργία.

Η ανακοίνωση της Τεχεράνης

Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Σεγέντ Αμπάς Αραγτσί, και ο Έλληνας ομόλογός του, Γιώργος Γεραπετρίτης, είχαν τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα το απόγευμα της Τρίτης για να συζητήσουν τις τελευταίες περιφερειακές εξελίξεις μετά την παύση της στρατιωτικής επιθετικότητας του σιωνιστικού καθεστώτος κατά του Ιράν.



Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στις κατάφωρες παραβιάσεις του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου από το σιωνιστικό καθεστώς και τις Ηνωμένες Πολιτείες, παραβιάζοντας την εδαφική ακεραιότητα και την εθνική κυριαρχία του Ιράν. Ο Αραγτσί υπογράμμισε την ανάγκη όλα τα κράτη να καταδικάσουν τη στρατιωτική επιθετικότητα του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν. Προειδοποίησε ότι η αδιαφορία απέναντι σε τέτοιες κατάφωρες παραβιάσεις από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες -συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης του καθεστώτος μη διάδοσης και του ψηφίσματος 2231 του Συμβουλίου Ασφαλείας- θα είχε ανεπανόρθωτες συνέπειες για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια.



Ο Araghchi υπενθύμισε τη στρατιωτική επιθετικότητα του σιωνιστικού καθεστώτος, η οποία πραγματοποιήθηκε σε συντονισμό και συμπαιγνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες εν μέσω των διαπραγματεύσεων Ιράν-ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντάς την ως ένα σοβαρό πλήγμα στην ίδια την ουσία της διπλωματίας. Τόνισε επίσης ότι η συνέχιση της ατιμωρησίας για το σιωνιστικό καθεστώς σε σχέση με τα ειδεχθή εγκλήματα που διαπράττονται στην περιοχή, ιδίως τη γενοκτονία στη Γάζα, αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα για την αυξανόμενη ανασφάλεια στη Δυτική Ασία.



Τόνισε ότι η αποφασιστική στρατιωτική επιχείρηση που ανέλαβαν οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν ήταν μια άσκηση του εγγενούς δικαιώματος της αυτοάμυνας σύμφωνα με το Άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και ήρθε ως απάντηση στην στρατιωτική επιθετικότητα του σιωνιστικού καθεστώτος και των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής κυριαρχίας του Ιράν, καθώς και στην επικίνδυνη επίθεση στις ειρηνικές πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Ο Araghchi επιβεβαίωσε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν παραμένει πλήρως προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ανανεωμένη πράξη επιθετικότητας.



Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον μαρτυρικό θάνατο πολλών Ιρανών πολιτών και εξέφρασε τη βαθιά λύπη του για την δεινή ανθρωπιστική κατάσταση του παλαιστινιακού λαού, ιδίως στη Γάζα. Εξέφρασε την ελπίδα ότι η τρέχουσα εκεχειρία θα τηρηθεί και ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν.



Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συμφώνησαν να διατηρήσουν τακτική επικοινωνία και συνεχείς διαβουλεύσεις.

