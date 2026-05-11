Συνολικά εισοδήματα ύψους 81.673 ευρώ δηλώνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο «πόθεν έσχες» του 2025, που αφορά τη χρήση του 2024. Από το ποσό αυτό, περίπου 10.700 ευρώ προέρχονται από αξιοποίηση ακινήτων.

Σε ό,τι αφορά στο χαρτοφυλάκιο μετοχών και ομολόγων, ο πρωθυπουργός προχώρησε μέσα στο 2024 σε πώληση ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου. Η αξία κτήσης τους ανερχόταν σε 490.575 ευρώ, ενώ η αξία πώλησης έφτασε τις 500.000 ευρώ.

Οι τραπεζικές καταθέσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη διαμορφώνονται περίπου στις 573.000 ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος τους - περίπου 472.000 ευρώ - να προέρχεται από την πώληση των ομολόγων.

Η ακίνητη περιουσία του πρωθυπουργού παραμένει αμετάβλητη σε σχέση με την προηγούμενη δήλωση. Παράλληλα, στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης καταγράφονται δύο ΙΧ αυτοκίνητα, κυβισμού 1.560 και 875 κυβικών εκατοστών αντίστοιχα, με έτος κτήσης το 2016 και το 2017.

Ο κ. Μητσοτάκης εξακολουθεί επίσης να διατηρεί μετοχές στον Κήρυκα Χανίων. Ως προς τις δανειακές του υποχρεώσεις, δηλώνεται ποσό 150.000 ευρώ από δάνειο που έχει λάβει από την αδελφή του Αλεξάνδρα, καθώς και υπόλοιπο οφειλής 6.100 ευρώ από πιστωτική κάρτα.

Δείτε ΕΔΩ το πόθεν έσχες του πρωθυπουργού

Το πόθεν έσχες της Μαρέβας Γκραμπόφσκι

Για τη σύζυγο του πρωθυπουργού Μαρέβα Γκραμπόφσκι στη δήλωση «πόθεν έσχες» καταγράφονται ετήσια εισοδήματα που προέρχονται από διαφορετικές πηγές.

Ειδικότερα, δηλώνονται περίπου 40.000 ευρώ από ακίνητα, 94.707 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές, καθώς και 857.842 ευρώ από άλλες πηγές, όπως διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, δωρεές και κληρονομιές.

Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Μαρέβας Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη εμφανίζεται αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Οι τραπεζικές καταθέσεις της ξεπερνούν τα 1,396 εκατ. ευρώ, ποσό που εμφανίζεται αυξημένο λόγω εκποίησης ακινήτου το οποίο προήλθε από κληρονομιά, ενώ δηλώνονται επίσης καταθέσεις άνω των 181.000 δολαρίων.

Η ακίνητη περιουσία παραμένει χωρίς μεταβολές, ενώ στις δανειακές υποχρεώσεις καταγράφεται οφειλή προς την Intrum Hellas ύψους 900.000 ευρώ, με ανεξόφλητο υπόλοιπο 818.474 ευρώ.

Παράλληλα, δηλώνεται υπόλοιπο 21.920 ευρώ από αρχικό δάνειο 68.222 ευρώ, καθώς και οφειλή 8.156 ευρώ από πιστωτική κάρτα με αρχικό ποσό 10.000 ευρώ.

Δείτε ΕΔΩ το πόθεν έσχες της Μαρέβας Γκραμπόφσκι

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.