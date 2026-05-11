Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Τα πρώτα 8 ακίνητα της ΔΥΠΑ περνούν στην αποκλειστική διαχείριση του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και θα αξιοποιηθούν μέσω κοινωνικής αντιπαροχής για τη δημιουργία 400 διαμερισμάτων.

Περίπου 130 από τα 400 διαμερίσματα θα διατεθούν σε ευάλωτους πολίτες, ενώ τα υπόλοιπα θα διατεθούν με όρους αγοράς.

Η κοινωνική αντιπαροχή αποτελεί κρίσιμο εργαλείο της νέας στεγαστικής πολιτικής, ενεργοποιώντας την δημόσια περιουσία για στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών.

Κοινωνική αντιπαροχή, «Νταντάδες της Γειτονιάς» και τα προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας του ΟΠΕΚΑ βρέθηκαν σήμερα στο επίκεντρο συνέντευξης της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνας Μιχαηλίδου.

Η υπουργός ανακοίνωσε ότι τα πρώτα οκτώ ακίνητα της ΔΥΠΑ, τα οποία περνούν στην αποκλειστική διαχείριση του υπουργείου, θα αξιοποιηθούν μέσω κοινωνικής αντιπαροχής, προσφέροντας 400 διαμερίσματα. Τα ακίνητα βρίσκονται σε Παιανία, Λάρισα, Πύργο και Καλαμάτα και θα δημοπρατηθούν εντός του 2026.

Από τα 400 διαμερίσματα που αναμένεται να δημιουργηθούν, περίπου 130 θα διατεθούν σε ευάλωτους συμπολίτες, ενώ τα υπόλοιπα θα διατεθούν με όρους αγοράς.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου υπογράμμισε πως «η κοινωνική αντιπαροχή είναι ένα από τα πιο κρίσιμα εργαλεία της νέας στεγαστικής πολιτικής. Το Δημόσιο ενεργοποιεί την περιουσία του. Δημόσια γη που παρέμενε αναξιοποίητη για χρόνια μετατρέπεται σε κατοικίες, σε ευκαιρίες στέγασης και σε πραγματική στήριξη για ευάλωτα νοικοκυριά».

Η υπουργός συνέδεσε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία με τον γενικότερο σχεδιασμό για αξιοποίηση ανενεργών στρατοπέδων, όπως το πρώην στρατόπεδο Ζιάκα στη Θεσσαλονίκη, όπου προβλέπεται η δημιουργία 1.034 κοινωνικών κατοικιών. Η δράση αυτή εντάσσεται στο εθνικό σχέδιο για περισσότερες από 2.300 κοινωνικές κατοικίες.

Στον τομέα της παιδικής φροντίδας, η Δόμνα Μιχαηλίδου αναφέρθηκε στις «Νταντάδες της Γειτονιάς» και τόνισε τη μεγάλη ανταπόκριση στην πλατφόρμα εγγραφής επιμελητών και επιμελητριών. Μέσα σε δύο εβδομάδες έχουν υποβληθεί 10.000 αιτήσεις, ενώ 2.000 υποψήφιοι έχουν ολοκληρώσει το τρίωρο επιμορφωτικό σεμινάριο.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε βρέφη και νήπια από 2 μηνών έως 2,5 ετών και δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής τόσο σε επαγγελματίες φροντιστές όσο και σε πρόσωπα από το οικογενειακό περιβάλλον, όπως γιαγιάδες και παππούδες, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Σε περίπου δύο εβδομάδες, σύμφωνα με την υπουργό, θα ανοίξει το Μητρώο και για τις μητέρες, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία αντιστοίχισης με επιμελητές και επιμελήτριες.

Η διαδικασία είναι πλήρως ψηφιακή, με εγγραφή στο Μητρώο Επιμελητών, υποβολή δικαιολογητικών και συγκεκριμένους ελέγχους. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πιστοποίηση πρώτων βοηθειών, με δωρεάν εκπαίδευση σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και το ΕΚΑΒ.

Επιπλέον, απαιτούνται πιστοποιητικά υγείας και ποινικού μητρώου, ενώ όσοι δεν διαθέτουν σχετική ειδικότητα λαμβάνουν βασική κατάρτιση μέσω δωρεάν διαδικτυακού σεμιναρίου.

Παρουσιάζοντας τα φετινά προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας του ΟΠΕΚΑ, η Δόμνα Μιχαηλίδου υπενθύμισε ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 25 Μαΐου 2026. Τα προγράμματα απευθύνονται σε 32.000 δικαιούχους και περιλαμβάνουν κοινωνικό τουρισμό, ιαματικό τουρισμό και παιδικές κατασκηνώσεις.

Για το παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα, η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά και αφορά 1.200 παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών. Η υπουργός επισήμανε ότι στόχος είναι οι παροχές να φτάνουν πιο γρήγορα, πιο καθαρά και πιο δίκαια στους ωφελούμενους.

Πηγή: skai.gr

