Πόθεν Έσχες: Τα εισοδήματα του Νίκου Ανδρουλάκη

Σε 58.042,01 ευρώ ανέρχονται τα εισοδήματα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, σύμφωνα με το Πόθεν Έσχες του 2025 για χρήση του 2024.

Σύμφωνα με τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης, ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε εισόδημα 36.529,56 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες και πρόσθετες αμοιβές, 21.504,96 ευρώ από ακίνητα, καθώς και 7,49 ευρώ από μερίσματα και τόκους.

Στις τραπεζικές του καταθέσεις εμφανίζονται λογαριασμοί σε ελληνικές τράπεζες, με το μεγαλύτερο ποσό να βρίσκεται σε λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας, όπου δηλώνονται 55.559,78 ευρώ.

Ως προς την ακίνητη περιουσία, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δηλώνει συνολικά 17 ακίνητα σε Κρήτη, Αθήνα, Σέριφο και Βέλγιο, μεταξύ των οποίων διαμερίσματα, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες και οικόπεδα.

Στη φετινή δήλωση καταγράφεται νέα αγορά μονοκατοικίας στη Σέριφο, επιφάνειας περίπου 40 τετραγωνικών μέτρων, η οποία αποκτήθηκε το 2024 έναντι 120.000 ευρώ.

Παράλληλα, ο Νίκος Ανδρουλάκης δηλώνει συμμετοχή 100% σε ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών, καθώς και ποσοστό 2% στη Βιοτεχνική ΜΑΝΙ ΑΕΒΕ.

Στη δήλωση περιλαμβάνεται επίσης ένα επιβατικό ΙΧ 1.598 κυβικών, με έτος πρώτης κυκλοφορίας το 1992.

Δείτε εδώ τη δήλωση του Πόθεν Έσχες.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.