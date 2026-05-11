Στη δημοσιότητα δόθηκαν το πρωί της Δευτέρας (11/5) από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης («πόθεν έσχες») των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025, που αφορούν τη χρήση του 2024.

Στις δηλώσεις περιλαμβάνονται τα οικονομικά στοιχεία του πρωθυπουργού, των πολιτικών αρχηγών, των υπουργών και υφυπουργών, των βουλευτών και ευρωβουλευτών, καθώς και των περιφερειαρχών, δημάρχων και όσων είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση των οικονομικών των κομμάτων.

Τα «πόθεν έσχες» καταγράφουν, μεταξύ άλλων, τα δηλωθέντα εισοδήματα για το 2024, τις τραπεζικές υποχρεώσεις και δανειακές οφειλές, τα ακίνητα που κατέχουν τα πολιτικά πρόσωπα, καθώς και τυχόν συμμετοχές σε επιχειρήσεις ή κατοχή μετοχών. Αντίστοιχα στοιχεία περιλαμβάνονται και για τους ή τις συζύγους τους.

Το πόθεν έσχες του Κ. Μητσοτάκη

Συνολικά εισοδήματα ύψους 81.673 ευρώ δηλώνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο «πόθεν έσχες» του 2025, που αφορά τη χρήση του 2024. Από το ποσό αυτό, περίπου 10.700 ευρώ προέρχονται από αξιοποίηση ακινήτων.

Σε ό,τι αφορά στο χαρτοφυλάκιο μετοχών και ομολόγων, ο πρωθυπουργός προχώρησε μέσα στο 2024 σε πώληση ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου. Η αξία κτήσης τους ανερχόταν σε 490.575 ευρώ, ενώ η αξία πώλησης έφτασε τις 500.000 ευρώ.

Οι τραπεζικές καταθέσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη διαμορφώνονται περίπου στις 573.000 ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος τους - περίπου 472.000 ευρώ - να προέρχεται από την πώληση των ομολόγων.

Η ακίνητη περιουσία του πρωθυπουργού παραμένει αμετάβλητη σε σχέση με την προηγούμενη δήλωση. Παράλληλα, στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης καταγράφονται δύο ΙΧ αυτοκίνητα, κυβισμού 1.560 και 875 κυβικών εκατοστών αντίστοιχα, με έτος κτήσης το 2016 και το 2017.

Ο κ. Μητσοτάκης εξακολουθεί επίσης να διατηρεί μετοχές στον Κήρυκα Χανίων. Ως προς τις δανειακές του υποχρεώσεις, δηλώνεται ποσό 150.000 ευρώ από δάνειο που έχει λάβει από την αδελφή του Αλεξάνδρα, καθώς και υπόλοιπο οφειλής 6.100 ευρώ από πιστωτική κάρτα.

Το πόθεν έσχες της Μαρέβας Γκραμπόφσκι

Για τη σύζυγο του πρωθυπουργού Μαρέβα Γκραμπόφσκι στη δήλωση «πόθεν έσχες» καταγράφονται ετήσια εισοδήματα που προέρχονται από διαφορετικές πηγές.

Ειδικότερα, δηλώνονται περίπου 40.000 ευρώ από ακίνητα, 94.707 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές, καθώς και 857.842 ευρώ από άλλες πηγές, όπως διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, δωρεές και κληρονομιές.

Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Μαρέβας Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη εμφανίζεται αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Οι τραπεζικές καταθέσεις της ξεπερνούν τα 1,396 εκατ. ευρώ, ποσό που εμφανίζεται αυξημένο λόγω εκποίησης ακινήτου το οποίο προήλθε από κληρονομιά, ενώ δηλώνονται επίσης καταθέσεις άνω των 181.000 δολαρίων.

Η ακίνητη περιουσία παραμένει χωρίς μεταβολές, ενώ στις δανειακές υποχρεώσεις καταγράφεται οφειλή προς την Intrum Hellas ύψους 900.000 ευρώ, με ανεξόφλητο υπόλοιπο 818.474 ευρώ.

Παράλληλα, δηλώνεται υπόλοιπο 21.920 ευρώ από αρχικό δάνειο 68.222 ευρώ, καθώς και οφειλή 8.156 ευρώ από πιστωτική κάρτα με αρχικό ποσό 10.000 ευρώ.

Τα εισοδήματα του Νίκου Ανδρουλάκη

Σε 58.042,01 ευρώ ανέρχονται τα εισοδήματα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, σύμφωνα με το Πόθεν Έσχες του 2025 για χρήση του 2024.

Σύμφωνα με τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης, ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε εισόδημα 36.529,56 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες και πρόσθετες αμοιβές, 21.504,96 ευρώ από ακίνητα, καθώς και 7,49 ευρώ από μερίσματα και τόκους.

Στις τραπεζικές του καταθέσεις εμφανίζονται λογαριασμοί σε ελληνικές τράπεζες, με το μεγαλύτερο ποσό να βρίσκεται σε λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας, όπου δηλώνονται 55.559,78 ευρώ.

Ως προς την ακίνητη περιουσία, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δηλώνει συνολικά 17 ακίνητα σε Κρήτη, Αθήνα, Σέριφο και Βέλγιο, μεταξύ των οποίων διαμερίσματα, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες και οικόπεδα.

Στη φετινή δήλωση καταγράφεται νέα αγορά μονοκατοικίας στη Σέριφο, επιφάνειας περίπου 40 τετραγωνικών μέτρων, η οποία αποκτήθηκε το 2024 έναντι 120.000 ευρώ.

Παράλληλα, ο Νίκος Ανδρουλάκης δηλώνει συμμετοχή 100% σε ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών, καθώς και ποσοστό 2% στη Βιοτεχνική ΜΑΝΙ ΑΕΒΕ.

Στη δήλωση περιλαμβάνεται επίσης ένα επιβατικό ΙΧ 1.598 κυβικών, με έτος πρώτης κυκλοφορίας το 1992.

Τι δηλώνει ο Σωκράτης Φάμελος

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, δηλώνει συνολικό εισόδημα 61.219,15 ευρώ, εκ των οποίων 1.971,33 ευρώ από ακίνητα, 441 ευρώ από εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά, στα 43.804,68 ανέρχεται το συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές κλπ, 15.000 ευρώ από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, κληρονομιές, κλπ και 2,14 ευρώ από μερίσματα και τόκους.

Ο κ. Φάμελλος διατηρεί 9 τραπεζικούς λογαριασμούς, με μεγαλύτερο εξ αυτών έναν στην Τράπεζα Πειραιώς ύψους 42.999 ευρώ. Επίσης, έχει στην κατοχή του συνολικά 16 αγροτεμάχια και διαμερίσματα και έχε ΙΧ του 2016.

