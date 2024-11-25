Σε εξελίξη βρίσκεται η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου που άρχισε πριν από λίγο με την εισήγηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Δύο από τα βασικά θέματα της ατζέντας είναι ο κρατικός προϋπολογισμός του 2025 και το νομοσχέδιο για την οργανωτική μεταρρύθμιση του σιδηροδρομικού τομέα.

«Η Ελλάδα να βρεθεί με λιγότερους φόρους στο τέλος της 4ετίας», είπε κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση ο πρωθυπουργός.

«Ο προϋπολογισμός αυτός απαντά διπλά στην ακρίβεια», όπως δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης, εξηγώντας ότι αφορά την μείωση τιμών αλλά και την αύξηση των εισοδημάτων των πολιτών.

«Ξέρουμε καλά ότι τα προϊόντα παραμένουν ακριβότερα, για αυτό επιμένω ότι είναι μονόδρομος η τόνωση του εισοδήματος για αυτό, ο προϋπολογισμός έχει ορίζοντα το 2027», ανέφερε.

Όπως σημείωσε ο πρωθυπουργός «τα αποτελέσματα στη φοροδιαφυγή θα μας επιτρέψει να συζητήσουμε περισσότερες μειώσεις φόρων».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις εξελίξεις στα κόμματα της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι επικοινώνησε με τον Σωκράτη Φάμελλο.

«Εύχομαι οι νέες ισορροπίες, να είναι θετικές για την ποιότητα του πολιτικού διαλόγου», είπε.

Ο πρωθυπουργός επιτέθηκε στον ΠΑΣΟΚ και στον Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι «αναμένω σύντομα τη θεσμική μας συνάντηση με τον κύριο Ανδρουλάκη, αλλά κυρίως θα περιμένω μια πιο υπεύθυνη στάση. Επιμένω γιατί δυστυχώς οι τελευταίες θέσεις του θύμισαν ΣΥΡΙΖΑ».

Τα θέματα της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου είναι:

Παρουσίαση από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη και τον υφυπουργό Θάνο Πετραλιά: α) του κρατικού προϋπολογισμού 2025, β) Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και λοιπών χρηματοοικονομικών καταστάσεων 2023

Παρουσίαση από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σταϊκούρα του νομοσχεδίου για την οργανωτική μεταρρύθμιση του σιδηροδρομικού τομέα

Παρουσίαση από την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη και την υφυπουργό Κατερίνα Παπακώστα του νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση της οδηγίας 2022/2381 σχετικά με τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις διευθυντικών στελεχών των εισηγμένων εταιρειών και την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στα διοικητικά συμβούλια

Παρουσίαση από τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστο Στυλιανίδη των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Αναβάθμιση και οργάνωση της εποπτείας και του ελέγχου του Ελληνικού Λιμενικού Συστήματος, β) Λειτουργική αναβάθμιση των δομών του υπουργείου

Παρουσίαση από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρο Σκυλακάκη και από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα ερανιστικών νομοσχεδίων των υπουργείων τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό, μετά την παρουσίαση του προϋπολογισμού, έδωσε συγχαρητήρια για τη δουλειά που έχει γίνει από το ΥΠΟΙΚ τόσο στην πρώτη, όσο και στη δεύτερη τετραετία. Τόνισε δε ότι έχουν επιτευχθεί πολλά και η ελληνική οικονομία έχει επιστρέψει επισημαίνοντας πως αυτό φαίνεται και από τα δεδομένα.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η αίσθηση που έχει ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας δεν είναι αυτή. Και πως αυτό οφείλουμε να το συνυπολογίζουμε. Παρά το γεγονός ότι οι μισθοί έχουν αυξηθεί και έχουμε ρεκόρ στη μείωση ανεργίας, πολλοί συμπολίτες μας ακόμα αντιμετωπίζουν προβλήματα, κυρίως λόγω του συσσωρευμένα αυξημένου κόστους ζωής. Έτσι, πρόσθεσε πως απαιτείται απόλυτη συναίσθηση αυτής της πραγματικότητας και επιμονή στην πολιτική που οδηγεί σε μειώσεις φόρων και δημιουργεί ακόμα περισσότερες θέσεις εργασίας.

Σχολίασε, τέλος, δηκτικά την ανευθυνότητα της αντιπολίτευσης με τις ανέξοδες και ακοστολόγητες υποσχέσεις.

Αναλυτικά η εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Πρωταγωνιστής στη σημερινή μας συνεδρίαση είναι ο Προϋπολογισμός του 2025 -θα μας απασχολήσει, άλλωστε, όλο το επόμενο διάστημα-, είναι και ουσιαστικά το σχέδιο εκείνο το οποίο κάνει πράξη όσα είχα την ευκαιρία να εξαγγείλω στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.

Ταυτόχρονα, είναι και το πρώτο από τα τρία βήματα που μας οδηγούν στους στόχους που έχουμε θέσει για το 2027: έως το τέλος της τετραετίας να βρεθεί η Ελλάδα με ακόμα λιγότερους φόρους, πρωτίστως για τη μεσαία τάξη, με τον μέσο μισθό στα 1.500 ευρώ, τον κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ.

Φέτος, ωστόσο, ο Προϋπολογισμός έχει ακόμα ένα χαρακτηριστικό. Καθώς οι τιμές σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί σωρευτικά επί μία τριετία, ο Προϋπολογισμός αυτός απαντά στην ακρίβεια στηρίζοντας διπλά το εισόδημα, μειώνοντας από τη μία πλευρά βάρη νοικοκυριών και επιχειρήσεων και αυξάνοντας από την άλλη τις αποδοχές, κάτι που ασφαλώς θέλει κάποιο χρόνο μέχρι που να επανέλθει η ισορροπία, όμως μόνο έτσι θα έρθει και η οριστική λύση. Όλα τα άλλα, δεν είναι παρά εύκολα ψέματα και αδιέξοδα συνθήματα.

Ξέρω καλά, νομίζω το ξέρουμε όλοι, ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες παραμένουν αρκετά ακριβότερα από την εποχή της πανδημίας ή και πριν από τον πόλεμο της Ουκρανίας. Γι΄ αυτό και επιμένω ότι η τόνωση του διαθέσιμου εισοδήματος, της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών αποτελεί μονόδρομο. Για τον λόγο αυτό, ο Προϋπολογισμός, ενώ αφορά το 2025, ουσιαστικά έχει ορίζοντα το 2027, ώστε αυτές οι ανατιμήσεις να αντισταθμιστούν και στο εξής να διατηρούνται μόνο σε ισχύ οι σταθερές αυξήσεις κάθε χρόνο.

Πρόκειται, με άλλα λόγια, για την οικονομική τεκμηρίωση ενός πολιτικού οδικού χάρτη, ο οποίος κρατά την πατρίδα μας σε μια σταθερή τροχιά προόδου, επιδιώκοντας στο εξής να μεταφράζει τους θετικούς δείκτες της ανάπτυξης σε ένα χειροπιαστό κοινωνικό αποτέλεσμα. Πάντα, όμως, και θα επιμένουμε σε αυτό, με σύνεση και με μέτρο, που θα αποτρέπουν εκτροχιασμούς σαν και αυτούς που ζουν σήμερα ισχυρές χώρες που έχουν τεθεί σε καθεστώς επιτήρησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως η Γαλλία και η Ιταλία.

Αντίθετα, εμείς προωθούμε ένα συνεκτικό σχέδιο μεταρρυθμίσεων για το κράτος αλλά και ένα σχέδιο φροντίδας για τον πολίτη. Όλα αυτά ξεκινούν να συζητούνται ασφαλώς στην αρμόδια Επιτροπή, πριν ο Προϋπολογισμός ψηφιστεί στην Ολομέλεια της Βουλής, κάτι το οποίο θα δώσει, φαντάζομαι, και την ευκαιρία και τον απαραίτητο χρόνο για να ακουστούν και οι απόψεις της αντιπολίτευσης. Αν θα συμφωνήσει, για παράδειγμα, με τις 12 μειώσεις φόρων που συμπεριλαμβάνονται στον Προϋπολογισμό, με τη νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, παραδείγματος χάρη, αν θα συμφωνήσουν με τις ετήσιες αυξήσεις των συντάξεων, με τις καλύτερες αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων. Και σαφώς, όπως θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και σε ξεχωριστή συνεδρίαση πριν τον Προϋπολογισμό, με τη νομοθετική κατοχύρωση των μόνιμων αυξήσεων στον κατώτατο μισθό.

Και επικαλούμαι αυτά τα μέτρα όχι μόνο γιατί αυτά περιγράφουν από πού ξεκίνησε η χώρα της χρεοκοπίας για να γίνει σήμερα ένα κράτος ανάπτυξης και νέων θέσεων εργασίας, όσο για να πω και το αυτονόητο: ότι η αποστολή μας είναι σταδιακά να αρχίσει να φαίνεται ολοένα και περισσότερο η επίπτωση στο διαθέσιμο εισόδημα αυτών των σημαντικών αλλά ενίοτε απρόσωπων αριθμών και δεικτών του οικονομικού επιτελείου. Το 2,2% της ανάπτυξης, το 8,4% αύξησης των επενδύσεων, το μηδενικό έλλειμμα, η συρρίκνωση του χρέους, όλα αυτά, τελικά, είναι τα θεμέλια τα οποία μας επιτρέπουν να μετατρέπουμε τη συλλογική πρόοδο σε ατομική.

Να σημειώσω ακόμα μερικά στοιχεία -θα μας τα παρουσιάσει πολύ πιο αναλυτικά στη συνέχεια ο Κωστής- τα οποία πρέπει να αποτελούν σημεία του πολιτικού μας λόγου: η αύξηση των πόρων για την εθνική άμυνα -να θυμίσω ότι δαπανούμε κάτι παραπάνω από το 3% του ΑΕΠ μας για αμυντικές δαπάνες-, οι αυξημένοι πόροι για την υγεία -παρουσιάσαμε αναλυτικά το πού βρίσκονταν οι δαπάνες για την υγεία το 2019, που βρίσκονται σήμερα-, οι αυξημένες δαπάνες για την παιδεία, οι πρωτοβουλίες μας για το στεγαστικό, για το δημογραφικό, σημαντικές πρωτοβουλίες για την πολιτική προστασία.

Και τέλος, ας μην μας διαφεύγει -και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το τονίζουμε σε κάθε ευκαιρία- η σημαντική πρόοδος την οποία έχουμε κάνει ως προς τον πόλεμο κατά της φοροδιαφυγής. Για πρώτη φορά, πιστεύω, αυτό το οποίο πάντα ακουγόταν ως ένα ξύλινο σύνθημα, «θα καταπολεμήσουμε τη φοροδιαφυγή», μετατρέπεται σε χειροπιαστό αποτέλεσμα. Είναι μία, θα έλεγα, ουσιαστικά βαθιά κοινωνική μεταρρύθμιση, από αυτές που κάποιοι μας έλεγαν ότι στην Ελλάδα δεν μπορούν να γίνουν. Γίνονται, όμως.

Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αναθεωρούμε δύο φορές μέσα στο 2024 τον Προϋπολογισμό για να δίνουμε περισσότερους πόρους στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Με αυτόν τον τρόπο, θα στηρίξουμε και πάλι την κοινωνία με έκτακτη βοήθεια πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων. Και βέβαια, είναι τα αποτελέσματα στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής τα οποία θα μας επιτρέψουν να συζητήσουμε από το 2026 και μετά ακόμα περισσότερες σταθερές και μόνιμες μειώσεις φόρων.

Το ξέρουμε πολύ καλά ότι οι μέρες που έρχονται και η συζήτηση του Προϋπολογισμού σε καμία περίπτωση δεν προσφέρονται για μεγάλα λόγια, για πανηγυρισμούς, για όσα έχουμε πραγματικά πετύχει. Νομίζω ότι είναι ίσως μία ευκαιρία για το ξεκίνημα ενός νέου ουσιαστικού διαλόγου με τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, τόσο για τα καλά νέα τα οποία φέρνει ο Προϋπολογισμός όσο και για τα καλύτερα τα οποία δρομολογούνται για τα επόμενα χρόνια. Με επίκεντρο, βέβαια, και θα το ξαναπώ, μέχρι σήμερα το μοναδικό κοστολογημένο πρόγραμμα δράσης το οποίο διαθέτει η χώρα, αλλά και με τη σιγουριά που μόνο αυτή η κυβέρνηση εγγυάται.

Επιτρέψτε μου, τέλος, ένα σχόλιο για όσα συμβαίνουν στην αντιπολίτευση. Πριν από λίγο είχα την ευκαιρία να τηλεφωνήσω και να συγχαρώ τον νέο Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή του. Εύχομαι αυτές οι νέες ισορροπίες στη Βουλή να αποβούν θετικές πρώτα και πάνω απ’ όλα για την ποιότητα του κοινοβουλευτικού διαλόγου.

Και βεβαια, οι αναδιατάξεις στην αντιπολίτευση μεταφέρουν και βαρύτερα καθήκοντα στο ΠΑΣΟΚ. Αναμένω σύντομα τη θεσμική μας συνάντηση με τον κ. Ανδρουλάκη, ο οποίος τώρα και ως αρχηγός της αντιπολίτευσης είναι πολιτειακός παράγων. Κυρίως όμως θα περιμένω από εκείνον και το κόμμα του μια πιο υπεύθυνη στάση με βάση τον νέο τους ρόλο. Επιμένω σε αυτό διότι, δυστυχώς, οι τελευταίες θέσεις του θύμισαν πολύ ΣΥΡΙΖΑ. Με μία πολύ μεγάλη δημαγωγική ευκολία ζητάει να μειωθεί ο ΦΠΑ, παραδείγματος χάρη, κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες, κάτι το οποίο θα στοίχιζε από μόνο του 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Και βέβαια, να θυμίσω ότι και οι παροχές που υποσχέθηκε πηγαίνουν πέρα και πάνω από το ευρωπαϊκό όριο δαπανών, κάτι το οποίο θα έθετε αυτόματα -το τονίζω, αυτόματα- τη χώρα σε διαδικασία επιτήρησης.

Αυτό, λοιπόν, το οποίο ζητούμε από την αντιπολίτευση, προφανώς δεν είναι να συμφωνεί σε όλα όσα κάνει η κυβέρνηση, δεν είναι αυτή η δουλειά της αντιπολίτευσης. Όμως, αυτό το οποίο απαιτούν οι καιροί είναι πρώτα και πάνω απ΄ όλα αλήθεια, σοβαρότητα, τεκμηρίωση, προτάσεις ουσίας και όχι στιγμιαία και απροετοίμαστα, θα έλεγα, πυροτεχνήματα δημαγωγίας.

Κλείνω, έτσι, την εισαγωγή μου, θεωρώντας ότι αυτές οι πρόσφατες μεταβολές στα έδρανα της Βουλής, με έναν τρόπο μπορούν να γίνουν και μια ευκαιρία και για την κυβέρνηση και για την παράταξη, και ίσως η καλύτερη δυνατή στιγμή για να προβληθεί η γνήσια κοινωνική, προοδευτική αλλά και πατριωτική ταυτότητα των επιλογών μας και νομίζω και μία ακόμα αφορμή να σφυρηλατηθεί η ενότητά μας απέναντι σε οποιονδήποτε επιχειρήσει να αμφισβητήσει τελικά όσα οι ίδιοι οι πολίτες επέλεξαν να γίνουν πράξη στη νέα Ελλάδα.

Ταυτόχρονα, αυτές οι προοπτικές του φετινού Προϋπολογισμού μάς δίνουν το δικαίωμα να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι και για το 2026 και για το 2027, σε μια πορεία σύνεσης και αποφασιστικότητας που, παρά τις δυσκολίες, πάλι θα αποβεί νικηφόρα για την παράταξή μας. Αρκεί, προφανώς, να μείνουμε προσηλωμένοι στα καθήκοντά μας και να υλοποιούμε αυτά τα οποία οι πολίτες μάς ζήτησαν με την ψήφο τους να κάνουμε και να παραμείνουμε συνεπείς γι΄ ακόμα μία φορά στη ρήση η οποία μας συνοδεύει από το 2019, «τα είπαμε και τα κάναμε».

Οπότε, να κλείσω εδώ την εισαγωγή μου και να δώσω τον λόγο στον Υπουργό να μας παρουσιάσει σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια τα στοιχεία του φετινού Προϋπολογισμού.

Πηγή: skai.gr

