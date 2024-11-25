Όπως έγινε γνωστό από το Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο, τον οποίο συνεχάρη για την εκλογή του.
Από το βράδυ της Κυριακής ο Σωκράτης Φάμελλος είναι ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς συγκέντρωσε από την πρώτη Κυριακή της διαδικασίας. Ο κ. Φάμελλος συγκέντρωσε ποσοστό 49,41% και παρ' ότι δεν ξεπέρασε έστω και για μία ψήφο το 50%, όπως προβλέπεται, εκλέγεται πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ο Παύλος Πολάκης δήλωσε ότι δεν θα κατέβει στον β' γύρο, ενώ αναγνώρισαν την επικράτησή του και οι άλλοι δύο υποψήφιοι, Νίκος Φαραντούρης και Απόστολος Γκλέτσος.
