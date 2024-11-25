Συνάντηση Μητσοτάκη - Βαρθολομαίου στο Μαξίμου

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα το πρωί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης είπε στον Κυριάκο Μητσοτάκη «ευχαριστούμε διότι γνωρίζοντας ότι έχετε Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα, βρήκατε λίγο χρόνο να μας δείτε και να τα πούμε», με τον πρωθυπουργό να απαντά: «όπως είδατε, προτάξαμε σωστά τις προτεραιότητες. Πρώτα εσείς, μετά το Υπουργικό Συμβούλιο».

Ο διάλογος:



Κυριάκος Μητσοτάκης: Πόσο χαίρομαι που σας υποδέχομαι γι’ ακόμα μια φορά, Παναγιώτατε, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Οικουμενικός Πατριάρχης: Κι εγώ, κ. Πρωθυπουργέ.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Είχατε μία εξαιρετικά επιτυχημένη επίσκεψη, όπως πάντα εξάλλου. Ξέρετε πόσο σας αγαπάμε, πόσο σας αγαπάει όλος ο ελληνικός λαός και η παρουσία σας στην πατρίδα μας, σε αυτούς τους δύσκολους και ταραγμένους καιρούς, μάς δίνει πάντα δύναμη. Είστε μία πηγή έμπνευσης, σοφίας και καθαρής σκέψης, κάτι το οποίο σήμερα χρειαζόμαστε περισσότερο παρά ποτέ.

Οικουμενικός Πατριάρχης: Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, εξοχότατε. Φέρνω την αγάπη και την ευλογία της Μητρός Εκκλησίας σε εσάς προσωπικά και σε όλο τον ευσεβή ελληνικό λαό.

Αυτή τη φορά ήρθαμε για να κηρύξω την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου Θεολογίας, το οποίο άρχισε χθες το βράδυ, και σήμερα το απόγευμα θα συνεχίσουμε προς τη Σπάρτη, κατόπιν προσκλήσεως του Αγίου Σπάρτης.

Εν τω μεταξύ, επισκέφθηκα εδώ δύο Μητροπόλεις του λεκανοπεδίου, τη Μητρόπολη Νέας Ιωνίας και Περιστερίου, χάρη στην αδελφική πρόσκληση των αδερφών Μητροπολιτών. Περάσαμε πολύ καλά, επικοινώνησα με το πλήρωμα των δύο Μητροπόλεων, επισκέφθηκα τις εγκαταστάσεις της ΑΕΚ, κατόπιν προσκλήσεως του κ. Μελισσανίδη, και φεύγουμε από την Αθήνα γεμάτοι από εντυπώσεις και αγάπη.

Με τον Μακαριώτατο συναντηθήκαμε και τα είπαμε και ευχαριστούμε διότι γνωρίζοντας ότι έχετε Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα, βρήκατε λίγο χρόνο να μας δείτε και να τα πούμε.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Όπως είδατε, προτάξαμε σωστά τις προτεραιότητες. Πρώτα εσείς, μετά το Υπουργικό Συμβούλιο.

Οικουμενικός Πατριάρχης: Καλοσύνη σας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.