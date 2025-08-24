Οι κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα στο μικροσκόπιο της Χαριλάου Τρικούπη

Δέσποινα Βλεπάκη

Στη Χαριλάου Τρικούπη φουλάρουν τις μηχανές και προετοιμάζονται πυρετωδώς για την 3η Σεπτέμβρη και την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ.

Βέβαια, όσο και αν αποφεύγουν στελέχη της πράσινης παράταξης τη συζήτηση της ενδεχόμενης επιστροφής Τσίπρα σαν να την ξορκίζουν, οι κινήσεις του πρώην Πρωθυπουργού έχουν μπει στο μικροσκόπιο της Χαριλάου Τρικούπη.

Στελέχη του ΠΑΣΟΚ σχολίαζαν δηκτικά ότι «η Δημοκρατική παράταξη δεν είναι σημαία ευκαιρίας να υψώνει για να εξυπηρετήσει προσωπικές στρατηγικές ούτε όχημα αυτοδικαίωσης αποτυχημένων πολιτικών του χτες.»

Ο βουλευτής Χαλκιδικής του ΠΑΣΟΚ Απόστολος Πάνας εκτίμησε σε τηλεοπτική εκπομπή ότι οι ενδεχόμενες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα δεν θα επηρεάσουν την πορεία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης

«Οι τοποθετήσεις του προμηνύουν κάποιες πρωτοβουλίες. Από κει και πέρα το ΠΑΣΟΚ δε νομίζω ότι θα επηρεαστεί από τις πρωτοβουλίες του κ Τσίπρα.» δήλωσε ο Απόστολος Πάνας στο OPEN.

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η τοποθέτηση του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νίκου Παπανδρέου όταν κλήθηκε να σχολιάσει το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό.

«Το θέμα είναι τι καινούργιο φέρνει εάν κατέβει ο ίδιος και εάν πραγματικά αναγνωρίζει τα ψέματα που είπε, ότι θα ακυρώσει το μνημόνιο σε μια μέρα και τελικά υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο με τα μπούνια! Το αφήγημά του δεν είναι καθαρό ακόμη. Δεν είναι τόσο απλό να το κάνει αυτό» σημείωσε ο Νίκος Παπανδρέου στην ΕΡΤnews.

Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο νυν βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Πέτρος Παππάς, προερχόμενος από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κατέβηκε υποψήφιος της Κουμουνδούρου επί ηγεσίας Αλέξη Τσίπρα.

«Είναι θέατρο του παραλόγου αυτό το οποίο εκτυλίσσεται με την έλευση του κ Τσίπρα είναι σαν το περιμένοντας τον Γκοντό του Μπέκετ, ο Γκοντό δεν ήρθε βέβαια ποτέ στο θεατρικό έργο ο κ Τσίπρας μπορεί και να έρθει αλλά δεν νομίζω ότι θα το εκτιμήσει ιδιαίτερα ο ελληνικός λαός τη στιγμή που είναι ένας εν ενέργεια βουλευτής και λέει ότι νοσταλγεί την εν ενεργεία πολιτική» σχολίασε ο Πέτρος Παππάς στο OPEN.

Φαίνεται ότι στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη ερμηνεύουν με διαφορετικό τρόπο το ενδεχόμενο έλευσης Τσίπρα και τον αντίκτυπο που θα μπορούσε να έχει για το ΠΑΣΟΚ, με αρκετούς να εκτιμούν ότι «Ο δημοκρατικός κόσμος δεν πρόκειται να εγκλωβιστεί σε προσωπικά σχήματα που ευνοούν τη μακροημέρευση του καθεστώτος Μητσοτάκη» και άλλα στελέχη να εκφράζουν τον προβληματισμό τους σε τετ α τετ συζητήσεις και πηγαδάκια, όχι όμως και στη δημόσια σφαίρα, προτάσσοντας την προσήλωση της πράσινης παράταξης στη μάχη ενάντια στη ΝΔ και στον στόχο να γίνει πράξη η «πολιτική αλλαγή» που έχει ανάγκη ο τόπος, με πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ.

Υπάρχουν και απόψεις ότι οι εξελίξεις του επόμενου διαστήματος θα καθορίσουν το χρόνο των εκλογών αλλά και το πολιτικό τοπίο.

Τρεις του Σεπτέμβρη με Δημογραφικό και Κώστα Μακεδόνα

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ετοιμάζεται να γιορτάσει τα 51 χρόνια από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ με χρώμα μουσική αλλά και προτάσεις για το δημογραφικό, που είναι ένα ζήτημα που αναδεικνύουν συνεχώς από την πράσινη παράταξη. Η ομάδα που ασχολείται με τη διοργάνωση της επετείου, πραγματοποίησε σύσκεψη τις προηγούμενες ημέρες στην οποία ο συντονιστής ομάδας Προγράμματος Λευτέρης Καρχιμάκης, η γραμματέας κοινωνικής συνοχής Έφη Μπέκου, η βουλευτής Κατερίνα Καζάνη και στενοί συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη σταχυολόγησαν τα 44 πιο σημαντικά από τα συνολικά 130 μέτρα που προτείνει το ΠΑΣΟΚ για το δημογραφικό, ώστε να παρουσιαστούν.

Ανάμεσα στα μέτρα που προτείνει η Χαριλάου Τρικούπη είναι η δημιουργία κέντρου εξωσωματικής γονιμοποίησης σε κάθε περιφέρεια, κάλυψη του παγώματος γενετικού υλικού από τα 20 έτη, επίδομα σε κάθε μητέρα από 200 έως 300 ευρώ για κάθε παιδί μέχρι την ηλικία των 3 ετών για κάθε μήνα αλλά και μια θέση σε παιδικό σταθμό για κάθε παιδί.

Οι προτάσεις για το δημογραφικό θα παρουσιαστούν σε 3 πυλώνες:

Νέο παραγωγικό μοντέλο- Brain Gain

Εναρμόνιση οικογενειακής και εργασιακής ζωής

Μέτρα στήριξης της οικογένειας- Ενεργή γήρανση

Τα βασικά σημεία θα παρουσιαστούν από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη.

Η βραδιά θα κλείσει με μουσική που θα συνοδεύει η φωνή του Κώστα Μακεδόνα.

