Αυλαία πέφτει σήμερα στις εργασίες της Ειδικής Προκαταρκτικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της ενδεχόμενης τέλεσης του πλημμελήματος της παράβασης καθήκοντος από τον πρώην υπουργό υποδομών και Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή, σχετικά με τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

Πρόκειται ουσιαστικά για την τελευταία συνεδρίαση της Προκαταρκτικής, με αντικείμενο τη συζήτηση των πορισμάτων για την παραπομπή του Κώστα Αχ. Καραμανλή στην τακτική Δικαιοσύνη, κάτι το οποίο ζήτησε με υπόμνημα το οποίο είχε αποστείλει στην Επιτροπή ο πρώην Υπουργός.

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ αποχώρησαν από την αρμόδια επιτροπή, με τα δύο κόμματα να στηλιτεύουν τη διαδικασία και να καταγγέλλουν την κυβέρνηση για καταστρατήγηση του Συντάγματος.

Η ΝΔ αναμένεται να καταθέσει το πόρισμα όπου θα τεθεί και στην ψηφοφορία για να εγκριθεί κατά πλειοψηφία, ενώ η συνεδρίαση αναμένεται επεισοδιακή καθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα καυτηριάζουν για άλλη μια φορά τον τρόπο με τον οποίο έγιναν οι εργασίες και αυτής της επιτροπής και θα κατηγορήσουν την κυβερνητική πλειοψηφία για καταστρατήγηση του Συντάγματος.

Αμέσως μετά, το πόρισμα της πλειοψηφίας θα κατατεθεί στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, προκειμένου να οριστεί η ημέρα συζήτησης στην Ολομέλεια, μετά το πέρας της οποίας θα ληφθεί με μυστική ψηφοφορία η σχετική απόφαση.

Η σημερινή είναι η τέταρτη συνεδρίαση που πραγματοποιεί η επιτροπή από την ημέρα συγκρότησής της.

Κατά την προηγούμενη συνεδρίαση, ο ελεγχόμενος πρώην υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Αχ. Καραμανλής είχε αποστείλει υπόμνημα-δήλωση στην οποία ανέφερε την επιθυμία του για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδειξη της αθωότητάς του με την εκκίνηση της ποινικής δίωξης από την Ολομέλεια, προκειμένου να διενεργηθεί ανάκριση από ανακριτή που θα οριστεί από το Δικαστικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 856 παρ. 4 του Συντάγματος, επαναλαμβάνοντας ότι αρνείται ότι έχειτελέσει την διερευνώμενη πράξη της παράβασης καθήκοντος ή οποιαδήποτε άλλη αξιόποινη πράξη σχετικά με την υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών.

Μετά την κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της επιτροπής αναμένονται δηλώσεις από τα κόμματα.

