Με σκληρή ανακοίνωση αντέδρασε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, στα απειλητικά συνθήματα που γράφτηκαν στο σπίτι και το πολιτικό γραφείο της υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά.

Ο κ. Κυρανάκης κάνει λόγο για απόπειρα εκφοβισμού μιας μητέρας που μεγαλώνει μόνη της τα τρία παιδιά της, σημειώνοντας πως οι δράστες πήγαν «στο σπίτι μιας μάνας που μεγαλώνει μόνη της 3 μικρά παιδιά να απειλήσουν, να εκφοβίσουν, να τρομοκρατήσουν. Και να ζητήσουν την απελευθέρωση των δολοφόνων της Βάγιας Νέστορα».

Παράλληλα, εξήρε τη στάση της υφυπουργού, υπογραμμίζοντας ότι «η Σέβη Βολουδάκη τους απάντησε με ψυχή Νεοδημοκράτισσας. Η Σέβη έχει μάθει σε όλη της τη ζωή να μην φοβάται και δίνει το παράδειγμα για όλους μας».

«Τους το λέμε ξανά. Δεν τους φοβόμαστε», προσθέτει χαρακτηριστικά.

Ο γραμματέας της ΝΔ υποστηρίζει ακόμη ότι οι δράστες δεν είναι άγνωστοι στις Αρχές, αλλά μέλη «γνωστής εγκληματικής οργάνωσης».

«Δεν είναι "Άγνωστοι". Είναι ΓΝΩΣΤΟΙ. Είναι μέλη μιας γνωστής εγκληματικής οργάνωσης που θέλει να τρομοκρατήσει οικογένειες, παιδιά, μάνες», αναφέρει, συνδέοντάς τους με τη δολοφονική επίθεση στη Marfin, όπου έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι, ανάμεσά τους και η έγκυος Αγγελική Παπαθανασοπούλου.

Κλείνοντας, εκφράζει την πεποίθηση ότι οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν, σημειώνοντας πως «όπως η Ελληνική Αστυνομία βρήκε τους "συντρόφους" τους, έτσι θα βρει και αυτούς».

Πηγή: skai.gr

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