ΣΥΡΙΖΑ για τα απειλητικά συνθήματα στην οικία της Σ. Βολουδάκη: Καμία ανοχή στη βία και τις απειλές

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταδικάζει απερίφραστα τα απειλητικά συνθήματα στο πολιτικό γραφείο και στο σπίτι της υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη. Τέτοιες ενέργειες δεν έχουν καμία θέση στη Δημοκρατία. Καμία ανοχή», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η Κουμουνδούρου.

«Η βία, οι απειλές, η επιχείρηση εκφοβισμού δεν είναι πολιτική αντιπαράθεση, ούτε χωράνε σε αυτήν. Απέναντι σε τέτοια φαινόμενα δεν υπάρχουν αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί», σημειώνει και καταλήγει: «Την ίδια στιγμή, οφείλουμε όλοι να συμβάλουμε στην αποκλιμάκωση της έντασης. Η πολιτική αντιπαράθεση δεν μπορεί να τροφοδοτείται από την τοξικότητα, τον διχασμό και την εργαλειοποίηση και κομματική εκμετάλλευση τραγικών γεγονότων. Η Δημοκρατία απαιτεί ευθύνη από όλες τις πολιτικές δυνάμεις».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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