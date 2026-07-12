Απάντηση στην κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη έδωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της εξωτερικής πολιτικής και των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

Ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ότι το casus belli της Τουρκίας «δεν είναι απλώς ιστορική ανορθογραφία, αλλά απειλή και προσβολή της Ελλάδας», ενώ έκανε λόγο και για ένα «δεύτερο casus belli», αναφερόμενος στη νομοθέτηση της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Με αφορμή, όπως σημειώνει, τις εξελίξεις στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και τη «διαφαινόμενη στρατηγική, διπλωματική και αμυντική αναβάθμιση της Τουρκίας», ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση άφησε την εξωτερική πολιτική «στον αυτόματο πιλότο».

«Η εξωτερική πολιτική είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την αφήνεις στον αυτόματο πιλότο όπως κάνατε το προηγούμενο διάστημα. Δεν συγχωρούνται ολιγωρίες ούτε λανθασμένες βεβαιότητες», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «η χώρα δεν πρέπει να πληρώσει την ολιγωρία σας».

Παράλληλα, απηύθυνε σειρά ερωτημάτων προς την κυβέρνηση, διερωτώμενος γιατί επί επτά χρόνια δεν αναπτύχθηκε η ελληνική αμυντική βιομηχανία και γιατί δεν διαμορφώθηκαν, όπως υποστήριξε, όροι ευρωπαϊκής αλληλεγγύης απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις.

Ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ακόμη ότι η κυβέρνηση υπαναχώρησε στο θέμα της πόντισης του ηλεκτρικού καλωδίου στην Κάσο, επέδειξε αδράνεια στο ζήτημα των αρχηγείων του ΝΑΤΟ στην Τουρκία και δεν έθεσε, όπως είπε, το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Στο δεύτερο μέρος της δήλωσής του αναφέρθηκε στη Δυτική Μακεδονία, υποστηρίζοντας ότι ο πρωθυπουργός βρίσκεται «σε θέση απολογίας» μετά και το πρόσφατο συλλαλητήριο των κατοίκων της περιοχής.

Επικαλούμενος απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Μανιάτη, σημείωσε ότι από το πακέτο των 7,5 δισ. ευρώ που είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση για τη μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας έχουν δρομολογηθεί, όπως αναφέρει, μόλις 1,96 δισ. ευρώ σε δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις.

Πηγή: skai.gr

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