Αρχίζει από τον Πειραιά σήμερα το «ξήλωμα» των γραμμών του τρόλεϊ, με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη να κάνει λόγο για μια «πολύ σημαντική μέρα που δεν μπορεί να επισκιαστεί από καμία διαφωνία».

«Ένα πολύ μεγάλο δίκτυο το οποίο υπηρέτησε τον Αθηναίο και τον Πειραιώτη εδώ και πάνω από 7 δεκαετίες, φτάνει σε ένα τέλος εποχής», ανέφερε. «Η τεχνολογία πλέον το έχει επιτρέψει, οι ανάγκες της εποχής έχουν αλλάξει. Η ίδια καθαρή ενέργεια την οποία έδωσε το τρόλεϊ για να μπορέσει να μετακινήσει εκατομμύρια πολίτες, πλέον μπορεί να προσφερθεί από ηλεκτρικά λεωφορεία. Αποχαιρετούμε σταδιακά τα τρόλεϊ, όχι με ευκολία αλλά με σεβασμό σε όσα πρόσφεραν. Τεχνικά όμως και αισθητικά και από άποψη δημοσίου και οικονομικού συμφέροντος ο ουρανός της Αθήνας και του Πειραιά επιτέλους θα αναπνεύσει».

Όπως ανέφερε, καταργείται πάνω από 70% του δικτύου των καλωδίων του τρόλεϊ, ξεκινώντας από τον Πειραιά. «Από αύριο οι γραμμές 17 και 20 αντικαθίστανται από ηλεκτρικά λεωφορεία και σταδιακά αυτή η αντικατάσταση θα φτάσει σε όλον τον Πειραιά και στην Αθήνα, με εξαίρεση δυο μεγάλες ευθείες τις οποίες έχουμε αναρτήσει».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.