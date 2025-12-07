Την αρχή του τέλους για την εικόνα των εναέριων καλωδίων σε Αθήνα και Πειραιά σηματοδοτεί η σημερινή ημέρα, καθώς ξεκίνησε από την Ακτή Μιαούλη η διαδικασία αποξήλωσης του δικτύου των τρόλεϊ.



Οι εργασίες πραγματοποιούνται παρουσία του αρμόδιου αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, και σε συνεργασία με τον Δήμαρχο Πειραιά, Γιάννη Μώραλη.



Στόχος του σχεδίου είναι η «απελευθέρωση» του Αθηναϊκού και Πειραϊκού ουρανού, με το δίκτυο να συρρικνώνεται δραστικά από τα 143 χιλιόμετρα που είναι σήμερα, στα 44 χιλιόμετρα στην τελική του μορφή (μείωση της τάξης του 70%).

Λύση για το Τραμ στο λιμάνι

Σύμφωνα με τους αρμοδίους, η επιλογή του Πειραιά για την εκκίνηση των εργασιών (7 Δεκεμβρίου 2025) δεν είναι τυχαία, καθώς η περιοχή διαθέτει πολύ πυκνό δίκτυο που δημιουργούσε λειτουργικά προβλήματα. Το σημαντικότερο εξ αυτών αφορά το Τραμ, το οποίο βάσει σχεδιασμού έπρεπε να καταλήγει στο λιμάνι, κάτι που δεν καθίστατο εφικτό λόγω της εμπλοκής των καλωδίων του με αυτά των τρόλεϊ.

Τα οικονομικά οφέλη και τα ηλεκτρικά λεωφορεία

Σύμφωνα με τη μελέτη του ΟΑΣΑ, το σχέδιο αντικατάστασης των τρόλεϊ με ηλεκτρικά λεωφορεία επιφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη:



• Εξοικονόμηση άνω του 50% στο λειτουργικό κόστος.

• Η τιμή αγοράς για κάθε 2 νέα τρόλεϊ αντιστοιχεί σε 3 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία.

• Εξοικονόμηση 20.000.000 ευρώ από τα κόστη αντικατάστασης και συντήρησης του παλαιωμένου δικτύου.

Τι αλλάζει για επιβάτες και εργαζόμενους

Όπως διευκρινίζεται, οι γραμμές και τα δρομολόγια δεν καταργούνται, αλλά θα εκτελούνται πλέον από λεωφορεία, γεγονός που σταδιακά θα οδηγήσει σε πύκνωση των δρομολογίων.



Όσον αφορά τα 44 χιλιόμετρα καλωδίων που θα παραμείνουν, αυτά εντοπίζονται κυρίως σε μεγάλες ευθείες. Εκεί θα αξιοποιηθούν τα εναπομείναντα τρόλεϊ που έχουν ακόμη χρόνια ζωής, πυκνώνοντας αισθητά τη συχνότητα διέλευσης στα συγκεκριμένα τμήματα.



Από πλευράς υπουργείου και ΟΑΣΑ επισημαίνεται ότι το σχέδιο διασφαλίζει πλήρως το εργασιακό καθεστώς του προσωπικού, καθώς το σύνολο των εργαζομένων θα συνεχίσει την επαγγελματική του πορεία στην ΟΣΥ.

Πηγή: skai.gr

