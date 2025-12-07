Από τον Πειραιά ξεκινά σήμερα η απομάκρυνση των καλωδίων των τρόλεϊ, στο πλαίσιο αναβάθμισης του δικτύου των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Το έργο θα διαρκέσει 18 μήνες, με 143 χλμ καλωδίων προς αποξήλωση, περίπου το 70% του δικτύου, ενώ τα δρομολόγια θα αντικατασταθούν από ηλεκτρικά λεωφορεία.

Κυρανάκης: Τα τρόλεϊ υπηρέτησαν αποτελεσματικά την Αττική για πάνω από μισό αιώνα

«Τα τρόλεϊ υπηρέτησαν αποτελεσματικά την Αττική για πάνω από μισό αιώνα. Ευθύνη μας τώρα η επόμενη μέρα. Ένα πιο καθαρό, πιο ασφαλές και πιο αξιόπιστο σύστημα μετακινήσεων για την Αθήνα» δηλώνει ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Μιλώντας για την εν λόγω απόφαση αλλά και για το πρόγραμμα αποξήλωσης του δικτύου, το οποίο και ξεκινά σήμερα, Κυριακή, από τον Πειραιά, με χρονοδιάγραμμα 18 μηνών (εργασίες αποξήλωσης και αντικατάστασης), ο αναπληρωτής υπουργός απαντώντας τονίζει.

«Το λειτουργικό κόστος των τρόλεϊ είναι υπερδιπλάσιο από εκείνο ενός ηλεκτρικού λεωφορείου νέας γενιάς, ενώ το δαιδαλώδες εναέριο δίκτυο των 143 χιλιομέτρων δεν προσφέρει πλέον κανένα περιβαλλοντικό όφελος αντιθέτως, επιβαρύνει συνολικά το οδικό δίκτυο… Για κάθε χιλιόμετρο που εκτελείται με τρόλεϊ, το Δημόσιο πληρώνει περίπου 5,5 ευρώ, ενώ για το ίδιο χιλιόμετρο με ηλεκτρικό λεωφορείο το κόστος πέφτει στα 2,5 ευρώ».

