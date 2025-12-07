Τ. Θεοδωρικάκος για τα εγκαίνια της βιβλιοθήκης στο ΑΠΘ: Συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές

«Συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές και ιδιαίτερα στις πρυτανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και τους φοιτητές που έχουν πλέον τη βιβλιοθήκη που τους αξίζει». Αυτό υπογράμμισε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή τα εγκαίνια της βιβλιοθήκης στο ΑΠΘ.

Αναλυτικά, ο υπουργός έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Χαίρομαι ιδιαίτερα που η πανεπιστημιακή κοινότητα στη Θεσσαλονίκη έχει πλέον στη διάθεσή της μια ακόμη σύγχρονη βιβλιοθήκη, στη Σχολή Θετικών Επιστημών. Στον χώρο όπου για 34 χρόνια υπήρχε η λεγόμενη "κατάληψη Βιολογικού". Την περίοδο που υπηρέτησα στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη χρειάστηκε να αποφασίσουμε την τοποθέτηση μιας διμοιρίας των ΜΑΤ για μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες και να αποφευχθεί η ανακατάληψη. Συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές και ιδιαίτερα στις πρυτανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και τους φοιτητές που έχουν πλέον τη βιβλιοθήκη που τους αξίζει».

Πηγή: skai.gr

