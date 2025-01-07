Επίσκεψη εργασίας στην 'Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου' ('ΤΔΒΚ') θα πραγματοποιήσει στις 8-9 Ιανουαρίου, ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.Στο πλαίσιο της επίσκεψης θα αξιολογηθούν οι διμερείς σχέσεις με την ΤΔΒΚ και οι τελευταίες εξελίξεις που βιώνονται στο Κυπριακό, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.

Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών, ο Φιντάν θα έχει συνομιλίες με αξιωματούχους της ΤΔΒΚ σχετικά με τη συνάντηση που θα φιλοξενήσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) Αντόνιο Γκουτέρες στην Ελβετία τους επόμενους μήνες.

Η άτυπη συνάντηση προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στην Ελβετία με τη συμμετοχή του ηγέτη της 'Ελληνοκυπριακής Διοίκησης Νότιας Κύπρου' ('ΕΔΝΚ') Νίκου Χριστοδουλίδη, του ηγέτη της 'ΤΔΒΚ' Ερσίν Τατάρ, των μητέρων πατρίδων και της τρίτης εγγυήτριας χώρας Βρετανίας.

Το 2024 ήταν μια δραστήρια χρονιά για το Κυπριακό

Σύμφωνα με το τουρκικό Τ24, μετά από μια μακρά διακοπή στην επίλυση του Κυπριακού προβλήματος, το έτος 2024 ήταν ένα δραστήριο έτος. Στις 15 Οκτωβρίου 2024, είχε πραγματοποιηθεί ένα άτυπο δείπνο στη Νέα Υόρκη που παρέθεσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ με τη συμμετοχή του Προέδρου της 'ΤΔΒΚ' Ερσίν Τατάρ και του ηγέτη της 'ΕΔΝΚ' Νίκου Χριστοδουλίδη. Στην ανακοίνωση που έγινε από το Γραφείο του Εκπροσώπου του ΟΗΕ μετά το δείπνο, με αναφορά στο έργο της πρώην Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Maria Angela Holguin Cuellar, καταγράφηκε επίσημα ότι δεν υπάρχει προς το παρόν κοινό έδαφος για την έναρξη επίσημων διαπραγματεύσεων μεταξύ των μερών στο νησί.

Τέλος, ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκε με τον Ελληνοκύπριο ηγέτη Χριστοδουλίδη στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στη Βουδαπέστη. Στις 7 Νοεμβρίου, ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα συμμετείχαν επίσης στη συνάντηση.

Η θέση της Τουρκίας για την Κύπρο

Κατά την άτυπη συνάντηση του σχήματος 5+ΟΗΕ που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη στις 27-29 Απριλίου 2021, η τουρκοκυπριακή πλευρά, με επικεφαλής τον πρόεδρο της 'ΤΔΒΚ' Ερσίν Τατάρ, ανακοίνωσε ότι απέσυρε την υποστήριξή της από το μοντέλο της δικοινοτικής και διζωνικής ομοσπονδίας και παρουσίασε το όραμά της για λύση του Κυπριακού με δύο κράτη.

Στο πλαίσιο του οράματος της λύσης των δύο κρατών, το οποίο υποστηρίζεται πλήρως από την Τουρκία, τονίστηκε ότι οι διαπραγματευτικές διαδικασίες με βάση την ομοσπονδία που έχουν δοκιμαστεί εδώ και μισό αιώνα έχουν αποτύχει μέχρι στιγμής να φέρουν λύση στο νησί, ότι σήμερα υπάρχουν ουσιαστικά δύο ξεχωριστά κράτη και δύο ξεχωριστές κοινότητες στο νησί και ότι η κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς των Τουρκοκυπρίων, τα οποία αποτελούν εγγενή δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων, θα πρέπει πρώτα να καταγραφούν από τη διεθνή κοινότητα προκειμένου να ξεκινήσουν επίσημες διαπραγματεύσεις που θα ανοίξουν το δρόμο για την εξεύρεση μιας δίκαιης, μόνιμης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού σύμφωνα με τις πραγματικότητες του νησιού.

