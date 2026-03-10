Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει λάβει επισήμως εξηγήσεις για την έλευση των τουρκικών μαχητικών F-16 στα κατεχόμενα, αναφέρει η Κυπριακή κυβέρνηση, εκφράζοντας τη διαφωνία της για την εν λόγω ενέργεια. Η Λευκωσία επισημαίνει ότι η αποστολή βοήθειας από χώρες της ΕΕ είναι ανόμοιο ζήτημα.

Ο αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου, μιλώντας στο ΡΙΚ σημείωσε πως υπάρχουν αντιδράσεις από πλευράς κατεχόμενων για την έλευση δυνάμεων στην Κύπρο, ωστόσο δεν θέλει η κυβέρνηση να δώσει υπόσταση σε αυτά τα ζητήματα.

Εξάλλου, είπε, «υπάρχει η κατοχή. Πάντοτε θα την καταγγέλλουμε. Η Κυπριακή Δημοκρατία ως το μόνο νόμιμο κράτος ζήτηση βοήθεια από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κατά συνέπεια, οτιδήποτε διακινείται στο κατεχόμενο μέρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου δεν ασκούν έλεγχο οι Αρχές μας, είναι κάτι που δεν μας βρίσκει σύμφωνους», είπε.

Εξέφρασε την επιθυμία της Δημοκρατίας να μην δημιουργεί περαιτέρω ένταση. «Η Τουρκία δεν ήρθε εδώ ως εγγυήτρια δύναμη. Δεν θέλουμε να στέλνονται λανθασμένα μηνύματα», υπογράμμισε.

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, θέλοντας να διασφαλίσει το μείζον, το οποίο είναι η ασφάλεια των πολιτών και των κρίσιμων υποδομών τους κράτους, ζήτησε βοήθεια από χώρες της ΕΕ για να αντιμετωπίσει τους περιφερειακούς κινδύνους», είπε ακόμη.

«Οι δυνάμεις είναι εδώ σε ένα καθεστώς προληπτικό, σε ένα καθεστώς ειδικού σκοπού. Τους έχει ζητήσει βοήθεια η Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι λάθος να συγκρίνουμε δύο ανόμοια πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά για τα F-16.

«Θέλουμε να διασφαλίσουμε το συναίσθημα ασφάλειας στον κόσμο. Να συνεχίσει κανονικά την καθημερινότητά του. Να συνεχίσει τη δραστηριότητά του. Είχαμε περάσει μια δύσκολη προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε να διαχειριστούμε μια επίθεση στην επικράτειά μας, στις Βρετανικές Βάσεις. Ήταν κάτι που μας ανησύχησε και για αυτό η Δημοκρατία φρόντισε να ενισχύσει την αμυντική και κατασταλτική της επάρκεια. Για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια», υπογράμμισε ο κ. Αντωνίου.

Πηγή: skai.gr

