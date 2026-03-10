«Σήμερα η Τουρκία συνεχίζει να παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο ενισχύοντας τον στρατό κατοχής. Δεν βοηθάει την Κύπρο. Η Τουρκία δεν έχει κανένα λόγο να βρίσκεται εκεί. Περιμένουμε λοιπόν τη σαφή καταδίκη της συνθήκης αυτής από τους Ευρωπαίους ηγέτες», δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς στον ΣΚΑΪ, τονίζοντας ότι «η κυβέρνηση πρέπει να πάρει την πρωτοβουλία και στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να υπάρξει μια δριμεία κριτική στα συμπεράσματα από όλη την Ευρώπη, αυτής της παράνομης πρακτικής της Τουρκίας».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής επανέλαβε ότι «εμείς από την αρχή είχαμε πει ότι έπρεπε να πάμε στην Κύπρο και καλώς πήγαμε», για να σχολιάσει ότι «πρέπει όμως η Νέα Δημοκρατία, όταν έρχεται και προσπαθεί να δείξει ότι όλο αυτό είναι ένα έργο δικό της, να τιμάει και την πορεία της χώρας διαχρονικά». Τόνισε ότι «όλα αυτά που σήμερα συμβαίνουν - δεν είναι δεδομένα - έχουν χτιστεί πάνω σε μια εθνική στρατηγική όλων των κυβερνήσεων, αλλά πρωτίστως του ΠΑΣΟΚ - με το ενιαίο αμυντικό δόγμα. Δεν ήμασταν εμείς η παράταξη του δόγματος "η Κύπρος κείται μακράν"».

Σχετικά με την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια ως απόρροια των εξελίξεων με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο κ. Τσουκαλάς χαρακτήρισε τη διαχείριση της κυβέρνησης ως «αποτυχημένη». «Ο Πρωθυπουργός την Κυριακή στην ανάρτησή του, είπε το κατά τη γνώμη μου ανεκδοτολογικού χαρακτήρα, ότι "θα καταφέρουμε να κατανικήσουμε και τις νέες προκλήσεις, με την ίδια συνέπεια που νικήσαμε και τις προηγούμενες"», ενώ «όλοι ξέρουμε ότι η χώρα μας έχει αποτύχει σε αυτόν τον τομέα». «Ο κ. Μητσοτάκης προφανώς ζει σε εικονική πραγματικότητα», σχολίασε. Και πρόσθεσε ότι «είμαστε πέμπτη χώρα με τον πιο υψηλό ειδικό φόρο κατανάλωσης το διάστημα αυτό, το 2025. Έχουμε από τους πιο υψηλούς ΦΠΑ. Άρα έχουμε πάρα πολλές επιβαρύνσεις. Και είμαστε η χώρα που έχει υπερπλεονάσματα, άρα προφανώς υπάρχει ο χώρος, ο δημοσιονομικός, αλλά είναι θέμα προτεραιοτήτων από πλευράς της κυβέρνησης».

Ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ότι «όλος ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι οι δυνάμεις οι οποίες έχουν αντιπαραθετικά προγράμματα είναι το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία», συμπληρώνοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που αποπνέει μια αξιοπιστία, έχει πρόγραμμα για τα εθνικά θέματα και την κοινωνία, ένα πρόγραμμα πολύ διαφορετικό από εκείνο της κυβέρνησης».

