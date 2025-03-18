Κυπριακό: Νέα άτυπη πενταμερής τέλος Ιουλίου

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Ερσίν Τατάρ, δήλωσε ότι είναι «ικανοποιημένος» από την πρόοδο των συνομιλιών για το Κυπριακό, ανακοινώνοντας ότι οι δύο πλευρές θα συναντηθούν ξανά στα τέλη Ιουλίου. Αποφασίστηκαν ακόμα κάποια μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, συμπεριλαμβανομένου του ανοίγματος νέων περασμάτων.

Παράλληλα, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, χαρακτήρισε τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη «εποικοδομητικές», επισημαίνοντας ότι και οι δύο πλευρές επέδειξαν δέσμευση στην προσπάθεια για πρόοδο στις συνομιλίες.

Νωρίτερα είχε ολοκληρωθεί η άτυπη συνάντηση για το Κυπριακό σε διευρυμένο σχήμα, που συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες στο Παλάτι των Εθνών, την έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη.

Στην άτυπη συζήτηση συμμετείχαν οι επικεφαλής των πέντε αντιπροσωπειών: ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου για Ευρωπαϊκά Θέματα Στίβεν Ντόιτι.

Στη συνέχεια ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης θα ενημερώσει το Εθνικό Συμβούλιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.