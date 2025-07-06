Χατζηδάκης για 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ: Θεωρείται επιτέλους αυτονόητο

Με ανάρτησή του στο TikTok, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης αναφέρθηκε στη δοκιμαστική 24ωρη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) τα Σαββατοκύριακα.

Τόνισε πως θυμάται την περίοδο που είχε αποφασίσει να επεκταθεί το ωράριο του Μετρό και του Ηλεκτρικού μέχρι τις 2 τα ξημερώματα, ως Υπουργός Μεταφορών, και τις αντιδράσεις που είχαν προκληθεί.

#fypgreece #fyp #ellada #greece ♬ πρωτότυπος ήχος - Kostis Hatzidakis @kostis_hatzidakis Θυμάμαι πόσες αντιδράσεις είχε προκαλέσει η απόφασή μου, όταν ήμουν Υπουργός Μεταφορών, να επεκταθεί το ωράριο του Μετρό και του Ηλεκτρικού, έως τις 2 τις Παρασκευές και τα Σάββατα! Η νεολαία όμως το αγκάλιασε και τώρα θεωρείται επιτέλους αυτονόητο. Είμαι βέβαιος, λοιπόν, ότι και τώρα οι νέοι θα αγκαλιάσουν την προσπάθεια για 24ωρη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς το Σαββατοκύριακο! #tiktokgreece

«Θυμάμαι, πριν από μερικά χρόνια, που ήμουν Υπουργός Μεταφορών και είχα αποφασίσει να επεκταθεί το ωράριο του Mετρό και του Ηλεκτρικού τις Παρασκευές και τα Σάββατα μέχρι τις 2 τα ξημερώματα είχε γίνει χαμούλης: Τι αντεργατικό ήταν το μέτρο, τι επικίνδυνο. Ο καθένας το κοντό του και το μακρύ του!»

Παρόλα αυτά, όπως σημείωσε, το μέτρο αγκαλιάστηκε από τη νεολαία.

«Είμαι βέβαιος ότι και τώρα οι νέοι θα αγκαλιάσουν την προσπάθεια για 24ωρη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς το Σαββατοκύριακο.»

Σύμφωνα με τον ίδιο, η προσπάθεια θα ξεκινήσει δοκιμαστικά, αλλά «θα προχωρήσει πάνω σε σταθερές βάσεις», με στόχο να εξυπηρετήσει καλύτερα τους νέους και όλους τους πολίτες.

Πηγή: skai.gr

