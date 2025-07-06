Τις Υπουργικές Αποφάσεις για την υλοποίηση έργων αναβάθμισης και συντήρησης σε έξι πανεπιστήμια της χώρας, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 7 εκατ. ευρώ, υπέγραψε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Τα έργα, η χρηματοδότηση των οποίων εντάχθηκε στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΕΠΑ 2021-2025), αφορούν την άμεση αντιμετώπιση τεχνικών και κτηριακών αναγκών, με στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου σπουδών αλλά και την βελτίωση της καθημερινότητας των φοιτητών και του προσωπικού των ΑΕΙ.

«Η αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών του ελληνικού δημοσίου πανεπιστημίου, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ποιότητα των σπουδών, την ασφαλή καθημερινότητα φοιτητών και καθηγητών, αλλά και τη συνολική αναπτυξιακή προοπτική της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα μας», δήλωσε σχετικά η κ. Ζαχαράκη.

«Με τις αποφάσεις που υπογράψαμε, ως μία επένδυση στη νέα γενιά, προχωράμε στην άμεση υλοποίηση σημαντικών έργων - συνολικού προϋπολογισμού άνω των 7 εκατομμυρίων ευρώ - σε έξι εμβληματικά πανεπιστήμια. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πολυτεχνείο Κρήτης», πρόσθεσε.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, οι εργασίες που θα υλοποιηθούν, αποσκοπούν στην αναβάθμιση της λειτουργικότητας και ασφάλειας των κτηριακών εγκαταστάσεων και στην ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής των ΑΕΙ στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Ανώτατη Εκπαίδευση.

Η κ. Ζαχαράκη ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις που θα γίνουν, «αντιμετωπίζουν χρονίζουσες τεχνικές και κτιριακές ανάγκες, ενισχύουν τη λειτουργικότητα των υποδομών και στηρίζουν την εκπαιδευτική και ερευνητική αποστολή των ιδρυμάτων μας, ενώ εντάσσονται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για την περίοδο 2021-2025, αποτυπώνοντας τη σταθερή δέσμευσή μας να στηρίξουμε τα πανεπιστήμια και να σχεδιάσουμε ένα βιώσιμο ακαδημαϊκό περιβάλλον για το μέλλον».

Αναλυτικότερα, ακολουθούν οι χρηματοδοτήσεις και οι παρεμβάσεις για στις οποίες θα αναφερθούν, ανά πανεπιστήμιο:

1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - 2.580.727 ευρώ

Η πράξη καλύπτει ένα ιδιαίτερα εκτεταμένο φάσμα τεχνικών και κτηριακών παρεμβάσεων, μεταξύ των οποίων:

- Συντηρήσεις και πιστοποιήσεις Η/Μ εγκαταστάσεων (πίνακες χαμηλής τάσης, λέβητες, ανελκυστήρες),

- Επεμβάσεις σε αποχετευτικά και αποστραγγιστικά συστήματα,

- Τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού επιστημονικών εργαστηρίων (π.χ. TEM Jeol, STEM, NMR),

- Καθαρισμοί φρεατίων, επεμβάσεις πρασίνου και υποδομές ΑμεΑ,

- Τοπικές επισκευές σε κτήρια της Φιλοσοφικής Σχολής, της Πολυτεχνικής, της Γεωπονίας και του Κτηρίου Γ (MOMA).

- Το έργο ενισχύει τη συνολική επιχειρησιακή δυνατότητα του ΑΠΘ, υποστηρίζοντας την εκπαιδευτική, ερευνητική και τεχνική λειτουργία του.

2. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης - 1.500.000 ευρώ

Το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις συντήρησης, επισκευών και μικρής κλίμακας μελετών σε τέσσερις πόλεις:

- Ξάνθη: εργασίες στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (επισκευές, Η/Μ εγκαταστάσεις, βαφές, αντικαταστάσεις),

- Κομοτηνή: επεμβάσεις στη Νομική Σχολή (εσωτερικά/εξωτερικά οικοδομικά και Η/Μ),

- Διδυμότειχο: τεχνική αποκατάσταση κτηρίων για τη στέγαση των Τμημάτων Νοσηλευτικής και Ψυχολογίας,

- Καβάλα: ηλεκτρολογικές και κτηριακές εργασίες στις φοιτητικές εστίες.

Περιλαμβάνονται επίσης ειδικές μελέτες (τοπογραφικά, στατικά, πυρασφάλεια) και γεωτεχνική μελέτη για την αποκατάσταση πρανούς στην Αλεξανδρούπολη. Το έργο ενισχύει την επιχειρησιακή ετοιμότητα του ΔΠΘ, με ιδιαίτερη έμφαση σε περιφερειακές και απομακρυσμένες δομές.

3. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - 1.000.000 ευρώ

Η πράξη καλύπτει επεμβάσεις σε πέντε βασικά κτήρια της Πανεπιστημιούπολης Α, και περιλαμβάνει:

- Εργασίες αποκατάστασης φθορών σε επιχρίσματα και χρωματισμούς,

- Στατικές ενισχύσεις σε σημεία με ρηγματώσεις και φθορές σκυροδέματος,

- Αντικατάσταση φθαρμένων υδρορροών και επισκευές στεγανότητας,

- Καθαίρεση επικίνδυνων ή ασταθών δομικών στοιχείων,

- Διαμορφώσεις εξωτερικών επιφανειών και αποστραγγιστικά έργα για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων.

- Περιλαμβάνονται επίσης ηλεκτρομηχανολογικές επεμβάσεις:

Τοποθέτηση ηλεκτρικού πίνακα 30ΚHz,

Τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων 300Lt.

Η πράξη διασφαλίζει την ασφάλεια και τη συνέχεια της λειτουργίας του Ιδρύματος σε πολλαπλά επίπεδα.

4. Πανεπιστήμιο Κρήτης - 998.700 ευρώ

Το έργο περιλαμβάνει εκτεταμένες παρεμβάσεις τεχνικής φύσεως στους χώρους του Πανεπιστημίου, και καλύπτει:

- Ηλεκτρολογικές και θερμικές εγκαταστάσεις,

- Συντηρήσεις και πιστοποιήσεις ανελκυστήρων,

- Τεχνική υποστήριξη κρίσιμων εγκαταστάσεων,

- Μικρής κλίμακας διαμορφώσεις και επισκευές σε κοινόχρηστους και διδακτικούς χώρους,

- Αντικαταστάσεις ή επισκευές στοιχείων υποδομής που σχετίζονται με την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και τη συνέχιση της διδασκαλίας.

- Το έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση της καθημερινής λειτουργίας του Ιδρύματος και στην πρόληψη μελλοντικών τεχνικών βλαβών.

5. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - 500.000 ευρώ

Η πράξη αφορά τη συντήρηση του κτηρίου Αντωνιάδου, ενός εκ των βασικών κτηριακών συγκροτημάτων του ΟΠΑ, και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τεχνικών και λειτουργικών παρεμβάσεων. Περιλαμβάνονται:

- Εργασίες επισκευής και συντήρησης υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων,

- Επεμβάσεις στο δίκτυο πυρασφάλειας, στον εσωτερικό φωτισμό και τις εγκαταστάσεις προσβασιμότητας,

- Συντήρηση του δικτύου δεδομένων και τηλεπικοινωνιών,

- Τεχνική υποστήριξη και επισκευές επιστημονικού εξοπλισμού.

- Το έργο εξυπηρετεί τις ανάγκες φοιτητών και προσωπικού, διασφαλίζοντας τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια της ακαδημαϊκής δραστηριότητας.

6. Πολυτεχνείο Κρήτης - 500.000 ευρώ

Η πράξη αφορά κρίσιμες παρεμβάσεις σε συστήματα τεχνικής υποστήριξης και κτηριακών υποδομών, με σκοπό τη διατήρηση της καθημερινής λειτουργίας των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται:

- Συντήρηση και αναβάθμιση του DATA CENTER,

- Εργασίες στο τηλεφωνικό κέντρο και στις υποδομές UPS,

- Τεχνική υποστήριξη για δίκτυα, μηχανολογικές εγκαταστάσεις και ενεργειακά συστήματα,

- Μικροεπισκευές και περιοδικές πιστοποιήσεις εγκαταστάσεων.

Το έργο ενισχύει τον ψηφιακό και τεχνικό εξοπλισμό, απαραίτητο για τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές λειτουργίες του Πολυτεχνείου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.