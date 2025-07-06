Αύριο πραγματοποιείται η πρώτη συνεδρίαση της ευρωπαϊκής taskforce για τις τιμές της ενέργειας, ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας σήμερα στο ραδιοφωνικό σταθμό Real FM 97,8.

Απαντώντας σε ερώτηση για το ρόλο της νέας ευρωπαϊκής task force στη διαχείριση των ανισορροπιών στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, επισήμανε ότι ο κατακερματισμός της δημιουργεί ανισότητα στις τιμές μεταξύ των χωρών της βόρειας και της νότιας Ευρώπης, η οποία «συντηρεί έναν ευρωπαϊκό ενεργειακό διαχωρισμό». Όπως τόνισε, στην τηλεδιάσκεψη της Δευτέρας θα συμμετάσχουν υφυπουργοί, Διαχειριστές Ενέργειας και Ρυθμιστικές Αρχές των χωρών-μελών της ΕΕ, με στόχο να εντοπίσουν τρόπους και πολιτικές με τις οποίες η Ένωση θα μπορούσε να οδηγηθεί στη χάραξη κοινής ενεργειακής πολιτικής.

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι το Ταμείο Απανθρακοποίησης Νήσων είναι μια εξαιρετικά σημαντική πρωτοβουλία που προέκυψε μετά από σχετικό αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης και του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ταμείου ανέρχεται σε 1,77 δισ. ευρώ και αφορά μόνο στα ελληνικά νησιά και στην ενεργειακή τους διασύνδεση, η οποία θα ενισχύσει την ενεργειακή τους ασφάλεια, ενώ θα μειώσει συνολικά το ενεργειακό κόστος για τα ελληνικά νοικοκυριά. «Η νησιωτικότητα είναι η ταυτότητα της χώρας μας και θα πρέπει να την ενισχύουμε διαρκώς και με κάθε τρόπο», δήλωσε.

Επιπλέον, ο κ. Παπασταύρου στάθηκε στα νέα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, αναφέροντας ότι η μετάβαση στην καθαρή και πράσινη ενέργεια είναι επιβεβλημένη, ωστόσο δεν θα πρέπει να αφήσει πίσω της κανέναν, ιδιαίτερα τα ευάλωτα νοικοκυριά. «Η παρέμβαση των παρόχων ενέργειας στα προγράμματα "Eξοικονομώ" θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητά τους, δεδομένου ότι αυτοί έχουν καθαρότερη εικόνα για τα ευάλωτα νοικοκυριά και θα μπορούν να βοηθήσουν τον πολίτη στην αξιοποίησή τους», προσέθεσε.

Τέλος, αναφερόμενος στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τόνισε ότι η κυβέρνηση επέδειξε αδυναμία στη συγκεκριμένη μάχη να μπορέσει να προστατεύσει το δημόσιο συμφέρον. «Χάθηκε η συγκεκριμένη μάχη χωρίς δικαιολογίες και χωρίς αστερίσκους. Αυτό είναι το αληθές. Και το εθνικό είναι το αληθές, να λέμε την αλήθεια μεταξύ μας», επισήμανε σχετικά. Κατόπιν, αναφερόμενος στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, συμπλήρωσε ότι «εξίσου αληθές είναι πως μέχρι πριν λίγα χρόνια υπήρχε σημαντικό κενό στο ΦΠΑ (Vat Gap), το οποίο πλέον μειώθηκε. Δηλαδή στα 100 ευρώ δημοσίων εσόδων η χώρα μας, το κοινό ταμείο, έχανε τα 24. Αυτό το κενό στο ΦΠΑ, από 24 ευρώ έχει πάει πλέον στα 10. Έχουμε δηλαδή κερδίσει 14 ευρώ στα 100. Αυτή είναι μια μάχη προστασίας δημοσίου συμφέροντος που κερδήθηκε».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «τα χρήματα των επιδοτήσεων θα επιστραφούν από αυτούς που δεν τα δικαιούνταν. Ο εντοπισμός αυτών θα γίνει με αυστηρά, αλλά δίκαια κριτήρια, θα αξιοποιήσουμε όλα τα πρόσφορα διοικητικά και ποινικά μέσα, ενώ σύμμαχός μας στην προσπάθεια να μην συμβούν ξανά τέτοια φαινόμενα θα είναι μεταξύ άλλων, η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και οι καλές πρακτικές που χρησιμοποίησαν σε ανάλογες περιπτώσεις άλλες χώρες».

Τέλος, ζήτησε σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα να μη γίνεται εργαλειοποίηση από τα άλλα κόμματα, αλλά και να υπάρξει αυτοκριτική για τις δικές τους ευθύνες. «Το ΠΑΣΟΚ κατέχει το πανελλήνιο ρεκόρ τέτοιων προστίμων, οπότε θα πρέπει να είναι σεμνότερο και με περισσότερο αίσθημα ευθύνης. Κανείς δεν είναι άμοιρος ευθυνών», κατέληξε χαρακτηριστικά ο κ. Παπασταύρου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

