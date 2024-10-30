Στις 11.00 το πρωί της Πέμπτης θα συνεδριάσει υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

-Παρουσίαση από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως του νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2022/2041 για επαρκείς κατώτατους μισθούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, β) Νέα δομή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη νομοσχεδίου για τη ρύθμιση ζητημάτων οργάνωσης και λειτουργίας του Υπουργείου,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια και τον Υφυπουργό Γιάννη Κεφαλογιάννη νομοσχεδίου για τη ρύθμιση υγειονομικών θεμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκο Πιερρακάκη, την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο των νομοθετικών πρωτοβουλιών για την Ανωτάτη Σχολή Παραστατικών Τεχνών, τις Σχολές Ανώτερης Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και τα Μουσικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο νομοσχεδίου για τις διαδικασίες ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων, την άσκηση δικαστικών και προδικαστικών προσφυγών και την επαγγελματοποίηση του τομέα των δημοσίων συμβάσεων,

-Παρουσίαση από την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και τον αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση των ερανιστικών νομοσχεδίων των Υπουργείων τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.