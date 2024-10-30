Είναι σαφές ότι το επίπεδο ευθυγράμμισης της Τουρκίας με την εξωτερική πολιτική της ΕΕ είναι πολύ χαμηλό, τόνισε ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ σημειώνοντας ότι εξακολουθεί να μειώνεται. Ερωτηθείς σχετικά, προσέθεσε ότι υπάρχουν τομείς στους οποίους δεν έχει σημειωθεί πρόοδος, ιδίως όσον αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων αλλά και αλλού. Όπως είπε ωστόσο, υπάρχουν τομείς όπως το εμπόριο στους οποίους η έκθεση αναγνωρίζει τις προσπάθειες της 'Αγκυρας.

Ο ύπατος εκπρόσωπος ανέφερε παράλληλα ότι οι ηγέτες των κρατών-μελών της ΕΕ επανέλαβαν τον Απρίλιο του 2024 το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη μιας σχέσης συνεργασίας και αμοιβαία επωφελούς σχέσης με την Τουρκία, στρατηγικά, πολιτικά και οικονομικά. Εξέφρασε την ελπίδα ταυτόχρονα ότι η 'Αγκυρα θα υποστηρίξει ενεργά τις διαπραγματεύσεις για μια δίκαιη, συνολική και βιώσιμη διευθέτηση του Κυπριακού στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, κάτι που δεν μπορεί να επιλυθεί χωρίς τη συμμετοχή της Τουρκίας. «Αυτός είναι ένας άλλος λόγος για να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με την Τουρκία παρά τα χαμηλά ποσοστά ευθυγράμμισης με την εξωτερική μας πολιτική», κατέληξε ο Ζοζέπ Μπορέλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

