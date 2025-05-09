Κ.Τσουκαλάς για ΒΟΑΚ: «Ο πρωθυπουργός και άργησε και ξέχασε»

«Ο Πρωθυπουργός και άργησε και ξέχασε. Οι κάτοικοι της Κρήτης έχουν βγάλει τα συμπεράσματα τους», σχολιάζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σχετικά με τον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης.

Ειδικότερα αναφέρει στη δήλωση του:

«Ο Πρωθυπουργός σήμερα, 9 Μαΐου 2025, πανηγύρισε τη σύμβαση κατασκευής του ΒΟΑΚ. Ο ίδιος τον Μάιο του 2019, στην προεκλογική ομιλία του στα Χανιά, δήλωνε πως ‘ο βόρειος οδικός άξονας είναι το μεγάλο οδικό έργο της επόμενης κυβέρνησης' και πως αποτελεί προσωπική του δέσμευση, ότι στην τελική του ανάπτυξη θα εκτείνεται σε όλη την Κρήτη, από την Κίσσαμο μέχρι τη Σητεία».

Του πήρε έξι ολόκληρα χρόνια για να υπογραφεί η σύμβαση κατασκευής του ΒΟΑΚ από το Ηράκλειο μέχρι τα Χανιά. Δεν τήρησαν τη δέσμευση για την ένταξη του τμήματος Αγίου Νικολάου - Σητείας στον σχεδιασμό του.

Η ανατολική άκρη του νησιού εγκαταλείπεται χωρίς ασφαλή και σύγχρονη οδική πρόσβαση.

Ο Πρωθυπουργός και άργησε και ξέχασε. Οι κάτοικοι της Κρήτης έχουν βγάλει τα συμπεράσματά τους ».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.