Κ. Χατζηδάκης για ΒΟΑΚ: Περνάμε πια από τη θεωρία στην πράξη

Σε πιο προσωπικό τόνο, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης γράφει σε ανάρτησή του για τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης και τα άλλα έργα που εξελίσσονται στο νησί.

«Όπως κάθε Κρητικός, είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος σήμερα με την υπογραφή των συμβάσεων για τον Βόρειο Οδικό Άξονα της Κρήτης. Ένα μεγάλο έργο, το οποίο πράγματι έχει καθυστερήσει, περνάμε όμως πια από τη θεωρία στην πράξη. Και είμαι βέβαιος πως το έργο αυτό θα συμβάλλει τόσο στην περιφερειακή ανάπτυξη της Κρήτης όσο και γενικότερα στην ανάπτυξη της χώρας. Χωρίς να παραγνωρίζουμε και τον παράγοντα της οδικής ασφάλειας» σημειώνει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και επισημαίνει:

«Ακόμα περισσότερο, θέλω να υπογραμμίσω πως δεν είναι το μόνο έργο που εξελίσσεται στην Κρήτη. Σε λίγους μήνες θα εγκαινιαστεί η μεγάλη ενεργειακή υποθαλάσσια σύνδεση της Κρήτης με την Αθήνα. Ένα έργο ενεργειακό το οποίο, επίσης, αλλάζει συνολικά τον ενεργειακό χάρτη της χώρας με πολύ σημαντική οικονομική και περιβαλλοντική επίδραση. Προσθέτω το μεγάλο αεροδρόμιο του Καστελίου, όπου τα έργα προχωρούν κανονικά. Επιπλέον, την κατασκευή φοιτητικών εστιών σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Καθώς και τις παρεμβάσεις στα αρδευτικά έργα. Έργα τα οποία είναι πολύ σημαντικά τόσο για τη διαχείριση των υδάτων όσο και για το πρόβλημα της λειψυδρίας. Προσπαθούμε να μιλάμε με έργα!».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

